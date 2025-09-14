Elon Musk, Grimes ile biten ilişkisini anlattı

Ünlü teknoloji girişimcisi Elon Musk, şarkıcı Grimes ile ilişkisine dair konuştu. 54 yaşındaki Musk, Kanye West hakkında hazırlanan belgesele konuk olduğunda, üç çocuğunun annesi olan Kanadalı şarkıcıdan bahsetti.

Belgeselin tanıtım videosunda Elon Musk, Kanye West ile arasında geçen diyalogda, gerçek adı Claire Boucher olan Grimes ile olan ilişkisini anlatırken; "Claire 'Seni seviyorum' diyor. Bir gün sonra, 'Senden nefret ediyorum' diyor" şeklinde konuştu.

Kanye West, videoda, Elon Musk'ın Grimes ile arasını düzeltmesine yardımcı olamayacağını itiraf etti. Teknoloji milyarderine; "Cevaplarım yok. Bunun dışında her şeyin cevabı var" dedi.

2018'de ilişki yaşamaya başlayan Elon Musk ile Grimes, 2022'de ilişkilerini sonlandırdı. İlk çocukları X Æ A-Xii, Mayıs 2020'de dünyaya geldi. Kızları Exa Dark Sideræl, Aralık 2021'de taşıyıcı anne yoluyla doğdu. Küçük oğulları Techno Mechanicus'un doğum haberi, çiftin ayrıldığı haberinden sonra geldi.

Grimes, velayet mücadelesi sürdürürken, Elon Musk'ın çocuklarını kendisinden uzaklaştırdığını iddia etmişti.

Kasım 2024'te yaptığı açıklamada Grimes, çocuklarından birini beş aydır göremediğini söylemiş ve "Onun kaynaklarına karşı her şeyimle mücadele ediyorum ve bebeklerimden birini 5 aydır göremiyorum" demişti.