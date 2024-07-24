Elon Musk'ın Donald Trump'a her ay 45 milyon dolar bağış yapacağı iddia edilmişti: Yanıt geldi

Geçtiğimiz hafta Wall Street Journal'da yer alan haberde Tesla, Space X ve sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk'ın eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin yeniden adayı olan Donald Trump'a ayda 45 milyon dolar bağışta bulunacağı iddia edilmişti.

Elon Musk bu iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi. Musk, "Donald Trump'ın seçim kampanyasına destek olmak için her ay 45 milyon dolar bağışta bulunacağımı asla söylemedim." dedi.

WSJ'nin konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberinde, Musk'ın Trump'ın kampanyasına ayda yaklaşık 45 milyon dolar bağış yapmayı planladığı iddia edilmişti.