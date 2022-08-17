Elon Musk, Manchester United'ı satın alacak mı? 0:00 / 0:00

Reuters

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Salı günü herhangi bir ayrıntı vermeden Twitter hesabından paylaştığı mesajında İngiliz futbol kulübü Manchester United Plc'yi satın alacağını dile getirdi.

Musk, bir kullanıcı tarafından kulübü satın alma konusunda ciddi olup olmadığı sorulduğunda, "Hayır, bu Twitter'da uzun süredir devam eden bir şaka. Herhangi bir spor takımı satın almıyorum" dedi.

— Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2022

Musk, geçtiğimiz aylarda da Twitter'ı satın alacağını açıkladıktan sadece dört ay sonra Twitter'ı satın almaktan vazgeçti, 44 milyar dolarlık bir anlaşmadan çıktı.

ŞAKA YAPMIŞ



Manchester United, dünya futbolunun en ünlü isimlerinden biri. Twitter'da 103 milyonu aşkın takipçisi olan Musk'ın "Manchester United'ı satın alıyorum, rica ederim" paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni topladı.

Bir takipçisinin kulübü satın alma konusunda ciddi olup olmadığı sorulduğunda Musk, şaka yaptığını söyledi.

Musk'ın, bir önceki paylaşımında ise "Açık olmak gerekirse, Cumhuriyetçi Parti'nin sol yarısını ve Demokrat Parti'nin sağ yarısını destekliyorum!" ifadelerini kullandı.

Bazı Manchester United taraftarları, daha önce Musk'ı Twitter yerine kulübü satın almaya çağırmıştı.

Diğer yandan Forbes, bu yılki yıllık sıralamasında, Manchester United'ı, Real Madrid ve Barcelona'nın ardından 4,6 milyar dolar değerinde dünyanın en değerli üçüncü futbol kulübü olarak derecelendirdi.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.