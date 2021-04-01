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Elon Musk'tan Dogecoin paylaşımı! Dogecoin nedir, nasıl alınır?

Space X ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın Dogecoin paylaşımıyla birlikte en çok merak edilen konulardan biri Dogecoin oldu. Kripto para dünyasının yükselen değerlerinden biri olan Dogecoin araştırılıyor. Kripto para Dogecoin kaç TL, kaç Dolar? Dogecoin nedir, nasıl alınır?

Elon Musk'tan Dogecoin paylaşımı! Dogecoin nedir, nasıl alınır?

Son zamanların en popüler konularından biri olan kripto paralar ile ilgili her şey merak konusu. Uzun süre ekonomi dünyasını meşgul eden Bitcoin'den sonra Dogecoin de ekonomi dünyasında araştırılan kripto paralardan biri oldu. Elon Musk'ın Twitter paylaşımlarıyla birlikte yükselen ama ardından düşüşü önlenemeyen Dogecoin nedir, nasıl alınır? Kripto para Dogecoin kaç TL, kaç Dolar? Dogecoin neden yükseliyor?

DOGECOİN KAÇ TL, KAÇ DOLAR?

Dogecoin (DOGE) 0,0637 USD
Dogecoin (DOGE) 0,5183 TL

DOGECOİN NEDİR?

Dogecoin (sembolü Ɖ ve D, kısaltma: DOGE) logosunda bir internet fenomeni olan Doge'un esinlendiği Shiba Inu cinsli bir köpek olan, Litecoin tabanlı bir elektronik para birimidir. 8 Aralık 2013 tarihinde başlatılmıştır.

DOGECOIN NASIL ALINIR?

Dogecoin alabilmek için Paribu ya da Koinim gibi yerli kripto para borsalarında yer almanız gerekmektedir. Bu parayı kullananların çoğu Paribu üzerinden işlem yapmaktadır. Öncelikle bir hesap oluşturmanız gerekiyor. Hesabınızı kimlik bilgileriniz ile onayladıktan sonra yatırım işlemlerine giriş yapabilirsiniz.

Hesabınıza EFT, Havale ya da Papara sayesinde para yatırabilirsiniz. Hesabınızdaki paranız ile de Dogecoin alabilirsiniz. Paribu hesabınıza para yatırırken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar vardır. Bunlar; Havale, EFT ya da papara üzerinden sadece kendi bireysel hesabınıza para yatırmalısınız. Ayrıca kendi adınıza açmış olduğunu bireysel, vadesiz ve Türk Lirası olan hesaplardan gönderim sağlamalısınız. Zaten Paribu üzerinde bir başka kişiye ait hesaplardan gönderim yapılmasına izin verilmemektedir.

ATM üzerinden yapacağınız gönderimlerde ise gönderici bilgilerini teyit etmek mümkün olmadığı için kabul gönderiminiz gerçekleştirilemez.

Gönderdiğiniz miktar anında Paribu üzerindeki hesabınıza yansıyacaktır.

İşleminiz sonrasında size gönderilen kodu açıklama alanına yazmanız önemlidir.

Mutlaka bir açıklama belirtmelisiniz. Yoksa gerçekleştirilen transferlerin işlem ücreti gönderdiğiniz paradan düşülerek size iade edilir.

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