Elon Musk'tan Donald Trump'a ayda 45 milyon dolar bağış Dünyanın en zengin insanı, adını X olarak değiştirdiği sosyal medya platformu Twitter ve Tesla'nın sahibi Elon Musk, Cumhuriyetçi partiden Başkan adayı olan Donald Trump'a, seçilmesi için ayda 45 milyon dolar bağışta bulunacak.

Habertürk Giriş: 16.07.2024 - 15:53 Güncelleme: 16.07.2024 - 16:10 facebook

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