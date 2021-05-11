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Elon Musk, Tesla için Dogecoin anketi düzenledi

Elon Musk Twitter'da anket açarak takipçilerine Tesla'nın Dogecoin kabul etmesini isteyip istemediklerini sordu

Elon Musk, Tesla için Dogecoin anketi düzenledi
HABERTURK.COM

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk Dogecoin'e olan desteğini farklı şekillerde göstermeye devam ediyor. Musk son olarak bugün Twitter'da bir anket açarak 'Tesla'nın Dogecoin kabul etmesini ister misiniz' diye sordu.

TSİ 14.40 itibarıyla ankete katılanların yüzde 77'si 'Evet' cevabını verdi.

Tesla mart ayında Bitcoin ile araç satmaya başladığını duyurmuştu. Şirket ayrıca ilk çeyrekte bilançosuna Bitcoin ekledi.

Elon Musk özellikle geçen yılın sonlarından bu yana Bitcoin'in yanında sık sık Dogecoin'e de desteğini dile getiriyor.

Elon Musk'ın açtığı bu anket Dogecoin'in yaklaşık 0.45 dolardan 0.51 dolara yükselmesine katkıda bulundu. Dogecoin bu yükselişe rağmen cumartesi gördüğü 0.73 zirvesinin hala bir hayli uzağında.

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