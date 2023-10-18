Eltisi damağından vurmuştu, ceza belli oldu

Sarıyer'deki elti dehşetinde ceza belli oldu! Damağından vurulmuştu İstanbul Sarıyer'de tartıştığı eltisi Ece Erdoğan'ı ağzından vurarak yaraladığı iddiasıyla 18 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan Sevtap Gülünbülbülü'nün cezası belli oldu

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde tartıştığı eltisi Ece Erdoğan'ı ağzından vurarak yaraladığı iddia edilen Sevtap Gülünbülbülü'nün cezası belli oldu.

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Sevtap Gülünbülbülü getirildi. Duruşma savcısı Adnan Ok esas hakkındaki mütalaasında, şikâyetçi Ece Erdoğan'ın sanık Sevtap Gülünbülbülü'nün eşinin kardeşiyle nişanlı olduğu, olay günü saat 01.00 sıralarında Çayırbaşı Mahallesinde karşılaştıkları, aralarında ailevi meselelerden kaynaklanan arbede yaşandığı belirtildi. Bu arbedede sanığın eline geçen silahla Ece Erdoğan'a ateş ettiği anlatıldı.

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HAKSIZ TAHRİK ALTINDA "KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS"

Atışın şikâyetçinin ağzına denk geldiği ifade edilen mütalaada, yüzde sabit iz niteliğinde olduğu, kırıkların hayat fonksiyonlarını ağır derecede etkileyecek nitelikte olduğu kaydedildi. Savcı mütalaasında, arbede esnasında ilk eylemin kimin tarafından gerçekleştirildiğinin net şekilde belirlenemediğinden haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gerektiğini belirtti. Mütalaada, sanığın haksız tahrik altında "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

"OLAYI BİLEREK YAPMADIM"

Mütalaaya karşı söz verilen sanık Sevtap Gülünbülbülü, "Mahkemenin yüksek adaletine güvenmekteyim. Elimde bir silah patlamıştır. Benim bir çocuğum vardır. Mağdur durumdayız. Bu olayı bilerek yapmadım. Suç işleme kastım yoktu. Beraatime ve tahliyeme karar verilmesini talep ederim" dedi.

SANIK AVUKATI: MÜTALAA EKSİK

Sanık avukatı Duygu Eroğlu Doğan ise mütalaanın eksik olduğunu, kamera kayıtlarına göre şikâyetçinin silahı teslim ederken görüldüğünü, bu nedenle müvekkili hakkında meşru müdafaa hükümlerinin uygulanması gerektiğini belirtti.

MAHKEMEDEN HAPİS CEZASI KARARI

Mahkeme heyeti, sanık Sevtap Gülünbülbülü hakkında haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs suçundan sabıkasız olması da dikkate alınarak netice olarak 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. Mahkeme, sanığın tutuklu kaldığı süreyi de dikkate alarak tahliyesine ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verdi. Sanığın "Ruhsatsız silah taşımak" suçundan ise beraatine hükmedildi.

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SAVCILIK İDDİANAMESİNDE OLAY

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şikâyetçi Ece Erdoğan'ın Sevtap Gülünbülbülü'nün eşinin kardeşiyle nişanlı olduğu belirtildi. Tarafların 5 Mayıs 2022 günü, saat 01.00 sıralarında Çayırbaşı Mahallesinde karşılaştıkları, aralarında ailevi meselelerden kaynaklanan tartışma yaşandığı anlatıldı.

Ece Erdoğan'ın nişanlısına ait silahı Sevtap Gülünbülbülü'nde görmesi üzerine silahı alıp nişanlısına vermek istediği, ancak Sevtap'ın buna razı olmadığı kaydedildi.

Aralarında karşılı itiş kakışın başladığı ve boğuşma yaşandığı anlatılan iddianamede, arbede sırasında Sevtap Gülünbülbülü'nün yanında bulunan ikinci bir silahla ateş ederek Ece Erdoğan'ı yaraladığı ifade edildi.

Ece Erdoğan

Ece Erdoğan'ın ağız içinden aldığı mermiyle damağının yaralandığı, yaralanmasının hayatını tehlikeye sokmadığı, yine de kemik kırığının hayati fonksiyonlara etkisinin ağır olduğu vurgulandı.

Olay sonrası şüphelinin olay yerinden kaçtığı, suçta kullandığı silahı da çalılık bir alana attığı, diğer silahı ise olay yerinde düşürdüğü belirtildi.

Sevtap Gülünbülbülü'nün aynı gün polis tarafından yakalandığı belirtilerek "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar, "Ruhsatsız silah taşımak" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talep ediliyordu.