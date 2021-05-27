St. Petersburg‘da konser 0:00 / 0:00

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ÇEV Sanat'ın 'Genç Yetenekler' projesinin parlayan yıldızlarından keman sanatçısı Elvin Hoxha Ganiyev, dünyanın önemli sahnelerinden biri olan St. Petersburg Philharmonia Grand Hall'da konser verecek.

'Genç Yetenekler' projesi kapsamında yüksek lisans eğitimine Almanya - Hochschule für Musik Theater und Medien Hannover'de Profesör Krzysztof Wegrzyn ile devam eden 23 yaşındaki Elvin Hoxha Ganiyev, 1 Haziran'da Şef Valentin Uryupin yönetimindeki St. Petersburg Filarmoni Orkestrası ile birlikte sahneye çıkacak. St. Petersburg Philharmonia Grand Hall'daki konserde genç müzisyen; dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say'ın keman konçertosu ‘Haremde 1001 Gece'yi seslendirecek. Konser, Rusya Devlet Televizyonu Kanal Kultura tarafından da canlı yayınlanacak. Üstün performansı ile bugüne kadar pek çok önemli ödül alan Ganiyev, ulusal ve uluslararası platformlardaki konserlerde de Türkiye'yi başarıyla temsil ediyor.