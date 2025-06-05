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        Haberler Magazin Elvin Levinler'den çocuk sorusuna net yanıt - Magazin haberleri

        Elvin Levinler'den çocuk sorusuna net yanıt

        Oyuncu ve sosyal medya fenomeni Elvin Levinler, takipçilerinden gelen; "Çocuk düşünmüyor musunuz?" sorusuna sitemli bir yanıt verdi. Levinler; "Hayatımızda eksikliğini en az duyduğumuz şey neşe. Bunlar çok hassas konular" diyerek sürekli gelen bu sorulara tepkisini dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2025 - 19:26 Güncelleme: 05.06.2025 - 19:49
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        Elvin Levinler, 2016'da evlendiği eşi Bülent Kocamanoğlu ile çıktığı tatilden fotoğrafları takipçileriyle paylaştı. Instagram hesabında yaptığı soru - cevap etkinliği sırasında sıkça karşılaştığı bir soruya verdiği yanıtla dikkat çekti.

        Bir takipçisinin, "Çocuk düşünmüyor musunuz, neşe katabilir?" sorusuna yanıt veren Levinler, şu ifadeleri kullandı; "Kötü niyetle sormadığınızı biliyorum ama çok şükür, hayatımızda eksikliğini en az duyduğumuz şey neşe. Ayrıca bunlar çok hassas konular. O yüzden aklımıza geldiği gibi sormayalım."

        Elvin Levinler, bu tarz soruların artık rutin haline geldiğini belirterek ufak bir sitemde de bulundu; "Yaptığım her soru - cevap etkinliğinin fiks sorusu bu oldu. Bu yüzden şu kutucuğu koymaz oldum." Levinler, bu sözleriyle, özel hayatıyla ilgili hassas konuların sürekli gündeme getirilmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

        Fotoğraflar: Instagram

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