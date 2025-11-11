Elvin Levinler kasımda denize girdi
Elvin Levinler, Datça tatiline çıktı. Oyuncu kasım ayında denize girdiği anları sosyal medyada yayımladı
Oyuncu ve sosyal medya fenomeni Elvin Levinler, Muğla’nın gözde tatil rotalarından Datça’da tatile çıktı. Levinler’e, 2016 yılında evlendiği eşi Bülent Kocamanoğlu da eşlik etti.
Çift, romantik bir tatilin tadını çıkarırken, birlikte geçirdikleri anları da sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmedi.
Levinler, kasım ayında denize girdiği anlardan kareleri takipçileriyle paylaştı.
Ünlü oyuncu bu paylaşımına; "Kasımda Datça. Rüya bahçe" notunu düştü.
Fotoğraflar: Instagram