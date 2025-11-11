Habertürk
        Haberler Magazin Elvin Levinler kasımda denize girdi - Magazin haberleri

        Elvin Levinler kasımda denize girdi

        Elvin Levinler, Datça tatiline çıktı. Oyuncu kasım ayında denize girdiği anları sosyal medyada yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2025 - 21:03 Güncelleme: 11.11.2025 - 22:21
        Kasımda deniz keyfi
        Oyuncu ve sosyal medya fenomeni Elvin Levinler, Muğla’nın gözde tatil rotalarından Datça’da tatile çıktı. Levinler’e, 2016 yılında evlendiği eşi Bülent Kocamanoğlu da eşlik etti.

        Çift, romantik bir tatilin tadını çıkarırken, birlikte geçirdikleri anları da sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmedi.

        Levinler, kasım ayında denize girdiği anlardan kareleri takipçileriyle paylaştı.

        Ünlü oyuncu bu paylaşımına; "Kasımda Datça. Rüya bahçe" notunu düştü.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Elvin Levinler
