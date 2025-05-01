DENİZBANK EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI

Emekli Maaş Promosyon Kampanya Şartları

Kampanya 04.10.2024 ile 30.06.2025 tarihleri arasında DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile Bankamızdan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.

Emekli maaşınızı şubelerimize gelmenize gerek kalmadan MobilDeniz'den veya e-Devlet üzerinden bankamıza aktarabilir, promosyon başvurusuna şubelerimiz ve 0850 222 0 800 iletişim merkezimizi arayıp maaşınızı 3 yıl süre ile bankamızdan alma sözü vererek dahil olabilirsiniz.

Ek ürün kampanyalarından faydalanmak isteyenler kampanya başvuru anında almak istediği ürünlere ilişkin başvurularda bulunması gerekmektedir.

Emekli maaş promosyonu için 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emeklilerimize ;

0-9.999 TL arası maaş alanlara 5.000 TL

10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 8.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacaktır.

Ayrıca Yeni hesap açan ve kampanyaya katılan emeklilerimize ek olarak;

Mobil Deniz uygulamasını indirip kullanması durumunda 1,000 TL Nakit,

KMH ürün başvurusu yaparak ürüne sahip olması durumunda 1,000 TL Nakit,

Kredi Kartı başvurusu yaparak ürüne sahip olması durumunda 2,000 TL Nakit,

Fatura otomatik ödeme talimatı vermesi durumunda maaş tutarına göre;

0-9.999 TL arası maaş alanlara 1.000 TL

10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 2.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 3.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 4.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacaktır.

DenizBank Kredi kartı ve Kredili Mevduat Hesap başvurusunda bulunan müşterilerin taleplerini değerlendirme sonucunda onaylama hakkını saklı tutar.

Promosyon ödemesi, emekli maaş tutar aralığı dikkate alınarak yatırılacak olup ödemeler ilk emekli maaşının DenizBank hesaplarına yatmasını takip eden 2 iş günü içerisinde nakit olarak hesabınıza yatırılacaktır.

Ödül yatırıldıktan sonraki 3 yıl içerisinde emekli maaşı kesilen veya maaşını taşıyan emeklilerden, ek ürün promosyonları ile birlikte yatırılan toplam promosyon tutarı, yazılı bildirime gerek kalmaksızın kıstelyevm usulü geri hesabınızdan alınacaktır.

Ek ürünler için ödül alan emeklinin ürün sahipliğini 3 yıl içerisinde iptal etmesi durumunda ilgili ürün için yatırılan promosyon tutarı yazılı bildirime gerek kalmaksızın kıstelyevm usulü geri alınacaktır.

Otomatik fatura ödeme talimatınızın 3 ay süre ile ödenmemesi durumunda otomatik fatura talimatınıza istinaden yatırılan promosyon tutarı yazılı bildirime gerek kalmaksızın kıstelyevm usulü hesabınızdan geri alınacaktır.

DenizBank, Kredi kartı, KMH’ını onayladığı ve promosyon ödediği bir müşterinin ileriki dönemdeki kredibilite değerlendirmesine göre ürün sahipliğini iptal etme hakkını saklı tutar. Ürünü iptal olan emekliden kıstelyevm usulü ödenen promosyon geri alınacaktır.

Birden fazla emekli maaş alan emeklilerimize ödenecek promosyon tutarı maaş tutarlarının toplamı dikkate alınarak hesaplanacaktır.