Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Ramazan ve Kurban bayramı olmak üzere senede iki kere verilen bayram ikramiyeleri için araştırmalar yoğunlaştı. Geçtiğimiz yıl iki bayramda da emekliye 1100 TL ikramiye verildi. Peki yeni yıl için yeni miktar açıklaması yapıldı mı? Bu yıl Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? İşte konuyla ilgili merak edilen güncel bilgiler...