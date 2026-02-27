Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ve ne kadar yatacak? 2026 Ramazan emekli ikramiyesi ödeme takvimi belli mi?
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimine çevrildi. İlk kez 2018 yılında uygulamaya geçen ikramiyeler Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ödeniyor. Geçtiğimiz yıl 4 bin lira olarak yatırılan ödeme için bu yıl yeni rakam yasal düzenlemeyle netleşecek. Buna göre SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri farklı tarihlerde ödemelerini alacak. Peki Emekli bayram ikramiyesi ödemelerinde son durum ne? 2026 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek ve ne kadar?
Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2026 Ramazan Bayramı yaklaşırken gündemde en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Ramazan Bayramı bu sene 20-24 Mart 2026 tarihleri arasına denk geliyor. 4A, 4B, 4C ödeme takvimi için hükümet kanadından açıklama bekleniyor. Peki, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı 2026 Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Ramazan Bayramı 20 Mart 2026 Cuma günü başlayacak. Bayram tarihinin yaklaşmasıyla birlikte emekliler, ikramiye tutarının ne zaman ve hangi seviyede açıklanacağını merak ediyor. Hükümetin önümüzdeki günlerde rakamı netleştirmesi bekleniyor.
GEÇEN YILLARDAKİ BAYRAM İKRAMİYESİ TUTARI
Bayram ikramiyesi uygulaması 2018 yılında 1.000 TL olarak başladı. Hükümet sonraki yıllarda rakamı kademeli olarak artırdı. 2021 yılında 1.100 TL'ye çıkan ikramiye, 2023'te 2.000 TL'ye, 2024'te 3.000 TL'ye, 2025'te ise 4.000 TL'ye yükseldi.
BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN GÖZLER MECLİS’TE: TEKLİF ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA SUNULACAK
Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberine göre; İkramiyelerin artırılması için önümüzdeki hafta kanun teklifi sunulacak. İlk olarak 2018'de ödenmeye başlanan bayram ikramiyeleri, 2024 yılında 3 bin, 2025'de ise yüzde 33'lük artışla 4 bin liraya yükseltildi. Bu yıl ramazan bayramında verilecek ikramiyelerin yükseltilmesi için AK Parti Grubu çalışma yapıyor.
ARTIŞ İÇİN ETKİ ANALİZİ YAPILIYOR
Edinilen bilgiye göre 17 milyon 783 bin emekliye verilen ikramiyelerde yapılacak artış için senaryolara göre etki analizi yapılıyor.
İKRAMİYENİN 5 BİN YA DA 6 BİN LİRA OLMASI GÜNDEMDE
Bayram ikramiyesinin 5 bin, 5 bin 500 ya da 6 bin liraya yükseltilmesine yönelik senaryolar gündemde.
“İHTİYAÇ SAHİBİNE VERİLMELİ”
AK Parti kaynakları, herkesin aynı ikramiyeyi almasının doğru olmadığını belirtiyor. Yüksek emekli maaşı alan ile en düşük emekli maaşı alan arasında bir ayrım olması gerektiğine dikkat çekiliyor. “İhtiyaç sahibine verilmeli” deniliyor.
Hazırlıkların tamamlanmasının ardından AK Parti Grubu ve ekonomi yönetimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çalışmayı sunacak. Yapılacak artışa karar verilmesinin ardından ikramiyeleri artıracak düzenleme deprem konutlarıyla ilgili düzenlemelerin yer aldığı mali torba kanun teklifine eklenecek.
İKRAMİYE İÇİN GÖZLER MECLİS'TE
AK Parti'nin mali torba kanun teklifini önümüzdeki hafta Meclis'e sunması bekleniyor. İkramiyeleri artıracak çalışma yetişmezse Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında düzenleme, mali torba kanun teklifine eklenecek. Bayramdan önce ikramiyeleri artıracak teklifin kabul edilmesi bekleniyor.