Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ve ne kadar yatacak? 2026 Ramazan emekli ikramiyesi ödeme takvimi belli mi?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Ramazan Bayramı 20 Mart 2026 Cuma günü başlayacak. Bayram tarihinin yaklaşmasıyla birlikte emekliler, ikramiye tutarının ne zaman ve hangi seviyede açıklanacağını merak ediyor. Hükümetin önümüzdeki günlerde rakamı netleştirmesi bekleniyor.

GEÇEN YILLARDAKİ BAYRAM İKRAMİYESİ TUTARI

Bayram ikramiyesi uygulaması 2018 yılında 1.000 TL olarak başladı. Hükümet sonraki yıllarda rakamı kademeli olarak artırdı. 2021 yılında 1.100 TL'ye çıkan ikramiye, 2023'te 2.000 TL'ye, 2024'te 3.000 TL'ye, 2025'te ise 4.000 TL'ye yükseldi.

BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN GÖZLER MECLİS’TE: TEKLİF ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA SUNULACAK

Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberine göre; İkramiyelerin artırılması için önümüzdeki hafta kanun teklifi sunulacak. İlk olarak 2018'de ödenmeye başlanan bayram ikramiyeleri, 2024 yılında 3 bin, 2025'de ise yüzde 33'lük artışla 4 bin liraya yükseltildi. Bu yıl ramazan bayramında verilecek ikramiyelerin yükseltilmesi için AK Parti Grubu çalışma yapıyor.

ARTIŞ İÇİN ETKİ ANALİZİ YAPILIYOR

Edinilen bilgiye göre 17 milyon 783 bin emekliye verilen ikramiyelerde yapılacak artış için senaryolara göre etki analizi yapılıyor.