        Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, hangi tarihte? 2026 Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi belli mi?

        Milyonlarca emeklinin gözü emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihine çevrildi. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ödenen ikramiyenin bu yılki miktarı merak konusu. Geçen yıl 4 bin lira olarak uygulanan ikramiyenin yeni yılda yasal düzenlemelerin ardından belli olması bekleniyor. Peki, 2026 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, hangi tarihte?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2026 - 16:36 Güncelleme: 17.01.2026 - 08:33
        1

        On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif için geri sayım başlarken emekli bayram ikramiyesi gündeme geliyor. Yeni yılda enflasyon ve bütçe dengeleri doğrultusunda artırılması bekleniyor. Hem Ramazan hem Kurban Bayramı’nda iki kez yatacak olan bayram ikramiyesi için geri sayım başladı. Peki 2026 yılı emekli bayram ikramiyeleri ne kadar olacak ve ne zaman yatacak?

        2

        EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

        Emekli bayram ikramiyesi ilk kez 2018'de 1.000 TL olarak uygulamaya girmişti. Geçen yıl 3 bin TL'den 4 bin TL'ye yükseltilmişti. 2026 yılı için hükümet kanadından gelecek zam oranıyla emekli bayram ikramiyesi belli olacak.

        3

        RAMAZAN BAYRAMI EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

        2026 yılında Ramazan ayı 19 Şubat’ta başlayacak, Ramazan Bayramı ise 20 Mart Cuma günü kutlanacak.

        4

        Önceki yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 9-14 Mart tarihleri arasında emeklilerin hesaplarına yatırılması öngörülüyor. Kurban Bayramı ikramiyesinin ise yaz aylarında ayrıca ödenmesi planlanıyor.

