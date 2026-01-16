Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, hangi tarihte? 2026 Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi belli mi?

On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif için geri sayım başlarken emekli bayram ikramiyesi gündeme geliyor. Yeni yılda enflasyon ve bütçe dengeleri doğrultusunda artırılması bekleniyor. Hem Ramazan hem Kurban Bayramı’nda iki kez yatacak olan bayram ikramiyesi için geri sayım başladı. Peki 2026 yılı emekli bayram ikramiyeleri ne kadar olacak ve ne zaman yatacak?