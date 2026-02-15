Emekli bayram ikramiyesi ödemesi ne zaman? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar ve ne zaman yatacak?

"EMEKLİLERİN GÜNDEMİNİ OLUŞTURMAKTADIR"

2018 yılından beri emekli ikramiyelerin yatırıldığını söyleyen Doç. Dr. Abdulkadir Yüksel, "İlk olarak Emekliliği Bayram emekli bayram ikramiyesi 2018 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla ödenmeye başlandı. Dini bayramlar olan Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilere bayram öncesi harçlık olarak düşünülerek ödemeler yapılmaya başlandı. Şu an 2026 yılındayız. Yaklaşık 8 yıldır ödemeler düzenli olarak devam etmektedir. Son yıllarda dünyada başlayan ve ülkemizde de ağır olarak hissedilen yüksek enflasyon yani enflasyonist dönem en büyük etkisini bağımlı çalışanlar ve emekliler üzerinde gösterdi. Dolayısıyla emekli maaşlarına yapılan zamlar kadar emekli ikramiyeleri de emeklilerin gündemini oluşturmaktadır. 2026 yılında yapılan emekli zamları SSK ve BAKUR emeklileri için 12.19 olurken memur emeklileri için ise 18.60 düzeyinde gerçekleşti. Aslında bu zam oranlarından daha yüksek zam bekliyordu emekliler. Bu yüzden dolayı artık emeklilerimiz bayram ikramiyelerinin ne kadar artacağı yönünde merakla beklenti içerisinde olduklarını görüyoruz" dedi.

"ENFLASYONUN ALTINDA EZİLMEKTEDİR"

Yıllara göre yatan ikramiyeleri belirten Yüksel, "2018 yılında emekli ikramiyesi ilk olarak bin TL olarak ödendi. 20192020 yıllarında biner TL olarak ödenmeye devam etti. 2021 yılında yaklaşık yüzde 10'luk bir artışta 2 bin 100 TL olarak ödendi. 2022 yılında da keza bin 100 TL olarak ödendi. 2023 yılında yaklaşık yüzde 70'lik bir artışta 2 bin TL olarak ödendi. Yine 2024 yılında 3 bin TL, 2025 yılında da emeklilere her bayram döneminde 4 bin TL olarak emekli ikramiyeleri ödenmiştir. Emekli ikramiyesinin ilk verilmeye başladığı 2018 yılında bin TL'nin şu anki günümüzdeki TÜFE değeri yaklaşık 11 bin 138 TL. Dolayısıyla şunu ifade edebiliriz, 2018 yılındaki bin TL maalesef şu an enflasyonist dönem etkisi dolayısıyla 11 bin 138 TL civarındadır. Bu bakımdan maalesef emekli ikramiyeleri enflasyonun altında ezilmektedir" diye konuştu.

"CİDDİ BİR ARTIŞ BEKLEMİYORUM"

Sıkı para politikasının doğru bir şekilde uygulandığını söyleyen Yüksel, "Yaklaşık iki yıldır ülkemizde enflasyonla mücadele noktasında sıkı para politikası uygulanmakta ve enflasyonla mücadele reçetesi doğru bir şekilde uygulanmaktadır. Maliye Bakanlığı'nın izlediği politikaları değerlendirdiğimizde gerçekten enflasyonla mücadele noktasında en kararlı devlet organlarından bir tanesinin Maliye Bakanlığı olduğunu söyleyebiliriz. Bu bakımdan emeklilerimiz şu an emekli ikramiyesinin ne kadar olacağını merak ederken ben şu ifadeyi söyleyebilirim. Ciddi bir artışı olacağını beklemiyorum açıkçası. Ama benim beklentime göre ve ülkenin ekonomik durumunun bize verdiği istatistiksel bilgiye göre, 5 bin 500 6 bin TL civarında bir emekli ikramiyesinin olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

2026 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ TUTARI NE ZAMAN BELLİ OLUR?

Bayram ikramiyesi tutarının Şubat ayında açıklanması bekleniyor.