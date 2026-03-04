EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM GELECEK Mİ?

AK Parti, ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni TBMM’ye sundu.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında bazı açıklamalarda bulundu. Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Güler, emekli bayram ikramiyesinin artırılmasıyla ilgili bir çalışma olup olmadığına dair soruyu şöyle yanıtladı:

"Emekli ikramiyeleriyle ilgili teklif, bu kanun teklifinde yer almıyor. Bütçe dengelerimiz açısından, Orta Vadeli Program kapsamında emekli aylığı artışlarında çok ciddi kesintilerle beraber kaynak üretmede zorlandık. Hem Ramazan Bayramı hem Kurban Bayramı'nda 4'er bin liralık ikramiyenin ödenebilmesi için bu yıl bütçemizden SGK'ye 150 milyar liraya yakın bir kaynak aktarıyoruz. Özel bir kaynak oluşturmak gerekiyor, zorluklarımız da ortada. Ekonomik ortamda bölgesel manadaki savaş riskinin meydana getirdiği petrol, doğal gaz fiyat artışları, diğer malum maalesef tedarik zincirinden kaynaklı birçok sıkıntılar var. Dolayısıyla bizim Orta Vadeli Program'a uygun olarak bütçe disiplinine çok dikkat etmemiz gerekiyor."