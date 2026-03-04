Emekli bayram ikramiyesine zam var mı? AK Parti Grup Başkanı Güler'den emekli ikramiyesi açıklaması!
Emekli bayram ikramiyesi zammı ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Geçen yıl 4 bin TL olarak ödenen bayram ikramiyelerine bu yıl zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kalırken milyonlarca emeklinin gündeminde ''Emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi?'' sorusu yer alıyor. Konu ile ilgili araştırmalar sürerken AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den emekli bayram ikramiyesinin artırılmasıyla ilgili bir çalışma olup olmadığına dair açıklama geldi. Peki, bayram ikramiyesi artacak mı, zam yapılacak mı? İşte konu hakkında detaylar...
Bilindiği üzere emeklilere ve hak sahiplerine Ramazan ve Kurban Bayramlarında olmak üzere yılda 2 kez bayram ikramiyesi ödemesi yapılıyor. Yılın ilk dini bayramına sayılı günler kalırken emekli ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin TBMM’de basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Güler, açıklamasında milyonlarca emeklinin merakla beklediği emekli bayram ikramiyesi zammına da değindi. Peki, emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi, artacak mı, ne kadar olacak? İşte o açıklama!
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM GELECEK Mİ?
AK Parti, ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni TBMM’ye sundu.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında bazı açıklamalarda bulundu. Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Güler, emekli bayram ikramiyesinin artırılmasıyla ilgili bir çalışma olup olmadığına dair soruyu şöyle yanıtladı:
"Emekli ikramiyeleriyle ilgili teklif, bu kanun teklifinde yer almıyor. Bütçe dengelerimiz açısından, Orta Vadeli Program kapsamında emekli aylığı artışlarında çok ciddi kesintilerle beraber kaynak üretmede zorlandık. Hem Ramazan Bayramı hem Kurban Bayramı'nda 4'er bin liralık ikramiyenin ödenebilmesi için bu yıl bütçemizden SGK'ye 150 milyar liraya yakın bir kaynak aktarıyoruz. Özel bir kaynak oluşturmak gerekiyor, zorluklarımız da ortada. Ekonomik ortamda bölgesel manadaki savaş riskinin meydana getirdiği petrol, doğal gaz fiyat artışları, diğer malum maalesef tedarik zincirinden kaynaklı birçok sıkıntılar var. Dolayısıyla bizim Orta Vadeli Program'a uygun olarak bütçe disiplinine çok dikkat etmemiz gerekiyor."
2026 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri henüz belli olmadı. Ancak önceki yılların uygulamaları dikkate alındığında, ikramiyelerin bayramdan bir hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor.
Ramazan Bayramı, bu yıl 20-22 Mart tarihlerinde idrak edilecek. Buna göre bayram ikramiyelerinin 9-13 Mart haftasında ödenmesi bekleniyor.
Kesin ödeme tarihleri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ilan edilecek.
BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLİYOR?
SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ikramiye ödeniyor.
Ayrıca SGK'dan aylık alan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine de ikramiye veriliyor.