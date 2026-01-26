Habertürk
        Emekli bayram ikramiyesinde yüzde 25'lik artış masada: 2026 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, bu sene kaç bin TL yatırılacak?

        Emekli bayram ikramiyesinde yüzde 25'lik artış masada: 2026 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

        Zamlı emekli maaşlarının belli olmasının ardından gözler yaklaşan Ramazan Bayramı ile bayram ikramiyesine döndü. Konu hakkında çalışmalar sürerken, yüzde 25'lik bir artışın masada olduğu öğrenildi. Söz konusu ikramiyeler, geçen yıl 4 bin TL olarak ödenmişti. eki, 2026 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2026 - 15:40 Güncelleme: 26.01.2026 - 15:40
        1

        Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla beraber, milyonlarca emekli bayram ikramiyesi tutarı hakkında araştırma yapmaya başladı. Edinilen bilgiye göre; hükümetin yeni tutara yönelik çalışmaları sürüyor ancak şu anda yüzde 25'lik bir artışın söz konusu olduğu ifade ediliyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

        2

        2026 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

        Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre; henüz kesin bir karar olmasa da hükümet, 2026 yılında emeklilere ödenecek bayram ikramiyelerinin 4 bin TL’den, 5 bin TL’ye çıkarılması hususunda çalışma yapacak.

        Söz konusu çalışma hayata geçirilirse emekliler iki bayramda 10 bin TL ikramiye alacak bu da yüzde 25'lik bir artışa işaret ediyor.

        İhtimaller arasında 5 bin 500 TL gibi tutarların olduğu ifade edilse de bu ihtimal oldukça zayıf olarak değerlendiriliyor.

        3

        EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

        Aydemir'in haberine göre; emekli bayram ikramiyesinin yüzde 50 artarak, 6 bin TL'ye çıkarılması bütçe dengeleri ve kaynak açısından mümkün görünmüyor.

        4

        ZAMLI İKRAMİYE TUTARININ MALİYETİ NE OLACAK?

        Bayram ikramiyeleri 4 bin TL’den 5 bin TL’ye çıkarılırsa; 17 milyonu aşkın emekliye ödenecek bayram ikramiyesindeki artışın toplam ek maliyeti iki bayram için yaklaşık 35 milyar TL olacak.

        6 bin TL gibi bir senaryoda ilave maliyet daha artıyor. İkramiyelere 2 bin TL’lik artış 70 milyar TL’ye yakın bir kaynak gerektiriyor.

        5

        2026 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ TUTARI NE ZAMAN BELLİ OLUR?

        Bayram ikramiyesi tutarının Şubat ayında açıklanması bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
