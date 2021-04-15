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Emekli ikramiyesi ne kadar? Zamlı ikramiyeyi kimler alabilecek? 2021 Ramazan Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri

Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar? Soruları emekli ve yakınları tarafından soruluyor. Emeklilere ramazan ve kurban bayramları öncesinde ikramiye veriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan emekliye zam yapılacağını duyurdu. İşte 2021 emeklilerin bayram ikramiyesi ile ilgili detaylar

Emekli ikramiyesi ne kadar? Zamlı ikramiyeyi kimler alabilecek? 2021 Ramazan Bayramı ikramiyesi ödeme tarihler

Emekliye bayram ikramiyesinin yatırılacağı tarih, 2021 Ramazan ayına gelmemiz ile birlikte milyonlarca emekli ve yakınları tarafından merak konusu oldu. Geçtiğimiz sene emekli bayram ikramiyesi öne çekilmişti. Peki, zamlı ikramiyeyi kimler alabilecek? 2021 Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi ne zaman?

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR 2021

İlk olarak 2018 yılında verilmeye başlanan 1.000 TL emekli ikramiyesi 3 dönemdir aynı tutar üzerinden hesaplara yatırılmaya devam ediyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli vatandaşlara müjde vererek, bayram ikramiyelerine zam yapılacağını duyurdu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o açıklaması:

Yaklaşık 3 yıl önce emeklilerimize bayramlarda biner lira ikramiye ödeme sözü vermiş, bu uygulamayı hemen başlatmıştık. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasında gerçekleştireceğiz. En düşük emekli maaşını 1500 'TL'ye çıkartarak vatandaşımızın mağdur duruma düşmemesini sağladık. Biz göreve geldiğimizde emekli maaşlarının 66 TL'den başladığını söylemek isterim.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ TARİHİ BELLİ Mİ?

Bilindiği üzere emekli bayram ikramiyesi bayramdan önce ödeniyor. Bu yıl ödemenin ne zaman yapılacağı henüz resmi olarak açıklanmasa da Ramazan Bayramı tarihi göz önüne alındığında ödemelerin Mayıs ayının ilk 10 gününde yapılacağı tahmin ediliyor.

Emekliye Ramazan Bayramı İkramiyesi: 10-12 Mayıs 2021

Emekliye Kurban Bayramı İkramiyesi: 12-16 Temmuz 2021 tarihlerinde ödeme yapılması bekleniyor

YENİ EMEKLİLER ZAMLI İKRAMİYE ALABİLECEK Mİ?

Bayram ikramiyesi Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dul-yetim aylığı) ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri almakta olan kişilere ödeniyor. Ayrıca aylık almakta olan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi alabiliyor. SGK verilerine göre, ocak ayı itibarıyla dosya bazında 12 milyon 499 bin emekli bulunuyor. Dul ve yetim gibi ölüm aylığı alanları da kapsayan kişi bazında aylık ve gelir alanların sayısı ise 13 milyon 277 bin kişiye ulaşıyor.

Kanuna göre, SGK’dan “bayramın içinde bulunduğu ayda” gelir ve aylık almakta olan kişilere ikramiye ödenecek. Bayram mayıs ayında olduğu için mayıs ayı itibarıyla aylık ve gelir almakta olanlar ikramiye alabilecek.

Emekli aylıkları, dilekçenin verildiği tarihi izleyen ayın 1’inden geçerli olmak üzere bağlanıyor. 30 Nisan 2021 tarihine kadar emeklilik dilekçesi veren kişilerin emekli aylığı 1 Mayıs’tan geçerli olarak bağlanacağı için, bu tarihe kadar emeklilik dilekçesi verenler de ikramiye alabilecekler. Ramazan Bayramı 13 Mayıs’ta başlayacak, bayram ikramiyeleri ise mayıs ayının ilk haftasında ödenecek. Emeklilik dilekçesini 30 Nisan’a kadar verenlerin ikramiyesi ise aylıklarının bağlandığı tarihte hesaplarına yatırılacak.

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