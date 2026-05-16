        EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ 2026 | Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, Kurban Bayramı ikramiyeleri erken yatar mı?

        4 bin TL emekli ikramiyesi ödeme takvimi 2026: Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

        Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca emekli, bayram ikramiyesi ödeme tarihlerini araştırmaya başladı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ödenecek 4 bin TL'lik bayram ikramiyesi ödeme takvimi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklandı. Bayram ikramiyleri Ramazan ve Kurban Bayramlarında yılda iki kez emeklilerin hesaplarına yatırılmaktadır. Peki, "Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?" İşte 4 bin TL emekli ikramiyesi SGK ödeme takvimi 2026...

        Giriş: 16 Mayıs 2026 - 00:12 Güncelleme:
        Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan son dakika açıklaması sonrası belli oldu. Yaklaşık 16 milyon emekli ve hak sahibini ilgilendiren ödemelerin, geçmiş yıllardaki uygulamalarda olduğu gibi bayramdan önce hesaplara yatırılacak. Emekli ikramiyesi bu yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarında 4 bin TL olarak hesaplara yatırılıyor. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, bayram ikramiyeleri erken yatar mı?" İşte detaylar...

        KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli bayram ikramiyelerinde yeni bir artış yapılmayacağını açıkladı. Bakan Işıkhan, Ramazan Bayramı döneminde ödenen ikramiye tutarının Kurban Bayramı için de geçerli olacağını belirterek, ödemelerin erkene çekilmesine yönelik çalışma yapılabileceğini ifade etti.

        Buna göre Kurban Bayramı'nda emekli ikramiyesi 4 bin TL olarak yatırılacak.

        EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyelerini 17-22 Mayıs arasında yatırıyoruz." ifadelerini kullandı.

        KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİR?

        Bayram ikramiyesi emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü, malullük ve ölüm aylığı alan vatandaşlara ödeniyor.

        Ayrıca sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar da bu ödemeden yararlanabiliyor.

        Bunun yanı sıra şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ile terör olaylarından zarar gören siviller ve bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi kapsamına dahildir.

        EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

        Emekli maaşı ödeme tarihleri belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan mayıs ayı emekli maaşlarının bayramdan önce hesaplara yatırılacağını duyurdu.

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medyadan yaptığı açıklama ile, "Emeklilerimizin bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 17-22 Mayıs tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak.

        Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı

        4A SSK EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ

        Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

        Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında emekli maaşlarını alıyor.

        4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

        Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

        Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alıyor.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
