Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan son dakika açıklaması sonrası belli oldu. Yaklaşık 16 milyon emekli ve hak sahibini ilgilendiren ödemelerin, geçmiş yıllardaki uygulamalarda olduğu gibi bayramdan önce hesaplara yatırılacak. Emekli ikramiyesi bu yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarında 4 bin TL olarak hesaplara yatırılıyor. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, bayram ikramiyeleri erken yatar mı?" İşte detaylar...