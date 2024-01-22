EMEKLİ KÖK MAAŞ HESAPLAMASI 2024 | Kök maaş nedir, nasıl hesaplanır ve 7.500 TL alan emeklinin kök maaşı ne kadar? - Merak Edilenler Haberleri

EMEKLİ KÖK MAAŞ HESAPLAMASI 2024 | Kök maaş nedir, nasıl hesaplanır ve 7.500 TL alan emeklinin kök maaşı ne kadar? - Merak Edilenler Haberleri

Cumhrubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Ocak'ta gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından emekli maaşlarına yüzde 5 oranında zam geldiğini ve en düşük emekli maaşının 10 bin TL'ye yükseldiğini açıkladı. En düşük emekli maaşı sınırının altında kalan maaşlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca eklenen zamla birlikte alt sınıra yükseltiliyor. Zam farklarının eklenmemiş halindeki emekli maaşına kök maaş deniyor. Emeklilerin kazanacağı net tutarı gösteren kök maaş ise e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. İşte 2024 Ocak emekli kök maaş hesaplama ekranı...

Temmuz, Ağustos, Eylül , Ekim, Kasım ve Aralık aylarında enflasyon yüzde 37,56 olarak gerçekleşti. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları için dört aylık dönemde alacakları zam ya da enflasyon farkı yüzde 37,56 olarak ortaya çıktı.

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MEMUR MAAŞ ZAMMI YÜZDE 49,3 OLDU!

Memur aylıklarına Temmuz ayında yüzde 17,55 + 8 bin 77 TL seyyanen zam yapıldı. Temmuz ayında toplu sözleşme zammı ise yüzde 6 oldu. Yüzde 6’yı aşan enflasyon farkı maaş zammına yansıtılacak. Buna göre, altı aylık dönemde memur maaşları için yüzde 31,56 civarında enflasyon farkı doğmuş oldu.

Memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı da yüzde 49,3 olarak netleşti.