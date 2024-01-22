Kök maaş nedir, nasıl hesaplanır? İşte emekli kök maaş hesaplama ekranı
Emekli kök maaş hesaplama ekranı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen son Kabine Toplantısı'nda emeklilere seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin Ocak 2024'ten itibaren 6 aylık artış oranı yüzde 42,6'ya yükseliyor." açıklamasında bulunmuştu. İşte 2024 Ocak e-Devlet emekli kök maaşı hesaplama ekranı...
Cumhrubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Ocak'ta gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından emekli maaşlarına yüzde 5 oranında zam geldiğini ve en düşük emekli maaşının 10 bin TL'ye yükseldiğini açıkladı. En düşük emekli maaşı sınırının altında kalan maaşlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca eklenen zamla birlikte alt sınıra yükseltiliyor. Zam farklarının eklenmemiş halindeki emekli maaşına kök maaş deniyor. Emeklilerin kazanacağı net tutarı gösteren kök maaş ise e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. İşte 2024 Ocak emekli kök maaş hesaplama ekranı...
6 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE 37,56 OLDU!
Temmuz, Ağustos, Eylül , Ekim, Kasım ve Aralık aylarında enflasyon yüzde 37,56 olarak gerçekleşti. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları için dört aylık dönemde alacakları zam ya da enflasyon farkı yüzde 37,56 olarak ortaya çıktı.
MEMUR MAAŞ ZAMMI YÜZDE 49,3 OLDU!
Memur aylıklarına Temmuz ayında yüzde 17,55 + 8 bin 77 TL seyyanen zam yapıldı. Temmuz ayında toplu sözleşme zammı ise yüzde 6 oldu. Yüzde 6’yı aşan enflasyon farkı maaş zammına yansıtılacak. Buna göre, altı aylık dönemde memur maaşları için yüzde 31,56 civarında enflasyon farkı doğmuş oldu.
Memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı da yüzde 49,3 olarak netleşti.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 10 BİN TL OLDU!
En düşük emekli maaşına yüzde 33.33 oranında zam yapılarak 7500 lira olan en düşük emekli maaşı 10 bin liraya yükseldi.
EMEKLİYE EK ZAM ORANI NETLEŞTİ!
Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı netleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin maaşlarına yüzde 5'lik artış yapıldığını ve zammın yüzde 42.60 oranına yülseldiğini açıkladı. Emekli maaşlarına yapılan zam kök maaşları da şekillendirdi.
KÖK MAAŞ NEDİR, NASIL HESAPLANIR?
Kök maaş, en düşük emekli maaşı sınırlaması sonrası getirilen ek zamlar olmaksızın emekli maaşının ham halidir.
Bilindiği üzere en düşük emekli maaşı sınırlaması ile sınırın altında kalan maaşlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından eklenen zamla alt sınıra yükseltiliyor.
Bu farkların eklenmemiş halindeki emekli maaşı kök maaş olarak betimleniyor.
EMEKLİ KÖK AYLIĞI E-DEVLET GÖRÜNTÜLEME EKRANI
Emekli kök aylığı SSK Emekli Aylığı Hesaplama e-Devlet uzantısı üzerinden giriş yapılarak çıkan sonuçlar üzerinden sorgulama yapabilirler.
E-DEVLET 4B EMEKLİ KÖK MAAŞ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.