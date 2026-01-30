2026 OCAK EMEKLİ ZAM ORANI BELLİ OLDU

6 aylık enflasyona göre, 2026 yılının ilk yarısında geçerli olacak emekli zam oranı belli oldu. 2026 Ocak ayı itibarıyla SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yüzde 12,19 oranında zam yapıldı.

En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı ise yüzde 18,4 oranında artış yaşadı. Böylece en düşük emekli maaşı 20 bin TL'ye yükseldi.

Memur ve memur emeklileri ise enflasyon ve toplu sözleşme zammıyla beraber yüzde 18,60 zam almaya hak kazandı.