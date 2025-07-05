Emekli maaşlarının belli olmasının ardından, zamlı maaşların yatacağı tarihi gündemi meşgul etmeye başladı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre; haziranda enflasyon aylık yüzde 1,37, yıllık yüzde 35,05 oldu. Emekli maaşında zam oranı TBMM'den geçtikten sonra emekli maaş farkları hesaplara yatırılacak. Emekli maaşları ise bilindiği üzere tahsis numarasına göre yatırılmaktadır. Peki, "Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, emekliye zam farkı yattı mı?" İşte zamlı emekli maaşının yatacağı tarih...