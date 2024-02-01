Emekli maaş farkları ne zaman hesaba yatacak? 2024 SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zam farkı yattı mı? - Merak Edilenler Haberleri

Emekli maaş farkları ne zaman hesaba yatacak? 2024 SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zam farkı yattı mı? - Merak Edilenler Haberleri

Emekli maaşı farkları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 6 aylık enflasyon farkına göre yüzde 36,57 oranında zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam yapıldı. Emekli aylıkları memur maaş zammına eşitlendi ve yüzde 49,25'e yükseltildi. Bu kapsamda en düşük emekli maaşı 7 bin 500 liradan 10 bin liraya arttı. Peki, emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte, konuya dair ayrıntılar...

En düşük emekli maaşı 10 bin TL olurken maaş zammı yüzde 49.25 olarak güncellendi.

Emekli maaşında zam oranı maddeleri kabul edildi. TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden İşsizlik Sigortası ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde emeklileri ilgilendiren maddeler kabul edildi.

TBMM'DE KABUL EDİLDİ: EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 10 BİN TL OLDU!

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EMEKLİ EK ZAMMI YÜZDE 11,68 OLDU!

SSK ve Bağ-Kur emeklisine ilave bir zam daha verildi. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren gelişmeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı. Bakan Işıkhan, katıldığı bir televizyon programında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artışı ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25’e yükselttiklerini açıkladı.

EMEKLİ ZAMMI MEMURA EŞİTLENDİ!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 49,25 zam yapılacağını açıkladı. Verilen zam ile SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranları memur emeklileriyle eşitlendi.