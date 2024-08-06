SGK tarih verdi! Emekli maaş farkları ne zaman yatıyor?
Milyonlarca emekli, en düşük emekli maaşının 10 bin liradan, 12 bin 500 liraya çıkması ile arada oluşan farkın ne zaman hesaba yatacağını merak ediyor. 3 milyonu aşkın emekli vatandaşın beklediği tarih SGK tarafından açıklandı. Peki, emekli maaş farkları ne zaman hesaba yatacak? İşte, detaylar...
En düşük emekli maaşının 10 bin liradan, 12 bin 500 liraya çıkmasıyla 3 milyon 703 bin 788 emeklinin maaşında fark oluştu. SGK, maaş farkı ödeme tarihlerini açıklarken toplam bütçeye maliyeti ise bu 6 aylık dönemde 33 milyar 200 milyon lira olarak açıklandı. İşte, 2024 emekli maaş farkı ödeme tarihleri...
EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN HESABA YATACAK?
SGK'dan yapılan açıklamada "2024 Temmuz ödeme dönemi itibariyle en düşük emekli aylığı 12.500 TL'ye yükseltildi. Fark aylık ödemelerinizi 7 Ağustos 2024 tarihinde hesabınızdan çekebilirsiniz" denildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan kanuna göre; yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine ödenen 10 bin lira olan en düşük emekli aylığı 12 bin 500 liraya çıkartılacak. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan vatandaşların, emekli veya yaşlılık maaşı almasının ardından aynı iş yerinde çalışmaya devam etmeleri halinde devletin işverenlere sağladığı 5 puanlık sosyal güvenlik destek primi kesilecek.