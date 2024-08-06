En düşük emekli maaşının 10 bin liradan, 12 bin 500 liraya çıkmasıyla 3 milyon 703 bin 788 emeklinin maaşında fark oluştu. SGK, maaş farkı ödeme tarihlerini açıklarken toplam bütçeye maliyeti ise bu 6 aylık dönemde 33 milyar 200 milyon lira olarak açıklandı. İşte, 2024 emekli maaş farkı ödeme tarihleri...