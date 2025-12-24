Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA: 5 aylık veri belli oldu! SSK Bağkur Ocak 2026 zammıyla en düşük emekli zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanır?

        Emekli maaş zammı hesaplaması! 5 aylık veri açıklandı! SSK Bağkur Ocak 2026 zammıyla en düşük emekli zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanır?

        Milyonlarca emeklinin gözü kulağı emekli zammı son dakika haberlerine çevrildi. Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte emekli ve memur maaşı şekillenecek. Geride kalan 5 aylık enflasyon oranı % 11,20 olarak netleşmişti. SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı ise 6 aylık (Temmuz-Aralık) enflasyon oranı üzerinden hesaplanıyor. Peki, emekli maaşı ne kadar olacak? SSK Bağkur Ocak 2026 zammıyla en düşük emekli zammı ne kadar olacak, kaç TL artacak? İşte 4A, 4B emekli maaşı hesaplama detayları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2025 - 09:19 Güncelleme: 24.12.2025 - 09:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yeni yıla girerken emekli maaşı ile ilgili son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. TÜİK’in kasım ayı enflasyonunu açıklaması ile emeklilerin maaş zam oranları da netleşmeye başladı. Geriye sadece aralık ayında açıklanacak enflasyon oranı kaldı. Açıklanan 5 aylık enflasyon oranı ise 11.20 oldu. Bununla birlikte SGK 4A, 4B, 4C emekli maaş zammı 5 aylık enflasyon farkı da belli oldu. Peki En düşük emekli maaşı Ocak emekli zammı 2026 ne kadar, kaç TL olacak? İşte yanıtı

        2

        SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?

        2025 yılı enflasyonu yüzde 31 oranında çıkarsa en düşük emekli aylığının da 6 aylık enflasyon oranında artırılarak ocak ayında 18.954 TL’ye çıkartılması bekleniyor. Enflasyon yüzde 33 olursa en düşük emekli aylığı da 19.244 TL’ye çıkacak.

        2026 OCAK’TA EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        Ocak ayında en düşük emekli aylığının 6 aylık enflasyon oranında artırılması bekleniyor.

        Buna göre 16.881 TL'lik en düşük emekli taban maaşı;

        Enflasyon yüzde 31 olursa 18.954 TL'ye

        Enflasyon yüzde 32 olursa 19.100 TL'ye

        Enflasyon yüzde 33 olursa 19.244 TL'ye çıkacak.

        3

        EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMASI OCAK 2026

        SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammı, 6 aylık (Temmuz-Aralık) enflasyon oranı üzerinden hesaplanıyor. Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emeklilerin yeni yılda alacakları zam oranları da netleşmeye başladı. TÜİK’in yeni açıkladığı kasım ayı rakamlarına göre enflasyon aylık bazda yüzde 0.87, yıllık da yüzde 31.07 olarak gerçekleşti. Açıklanan rakamlara göre de 5 aylık enflasyon yüzde 11.20 olarak gerçekleşti.

        SSK ve Bağ-Kur emeklileri için, TÜİK’in açıkladığı 5 aylık enflasyon oranına göre şimdiden yüzde 11.20’lik zam kesinleşti. Memur ve emeklileri ile SSK, Bağ-Kur, tarım emeklilerinin 2026 zamlı maaşları temmuz-aralık enflasyonu açıklandığında, yani 3 Ocak 2026’da netleşecek.

        4

        5 AYLIK KESİNLEŞEN ZAM ORANI!

        5 aylık verilere göre, SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 11,20 artış alacak.

        5

        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA EK ZAM OLACAK MI?

        Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre: en düşük emekli maaşlarına ek bir zam yapılmayacak. Bunun yerine, en düşük emekli maaşı enflasyon oranında artacak.

        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altın bir kez daha rekor tazeledi
        Altın bir kez daha rekor tazeledi
        Eşi gözyaşlarına boğuldu! Bir hafta sonra acı haber!
        Eşi gözyaşlarına boğuldu! Bir hafta sonra acı haber!
        Muhammed Ali Ahmed Al Haddad Libya'da hangi görevlerde bulundu?
        Muhammed Ali Ahmed Al Haddad Libya'da hangi görevlerde bulundu?
        Libya heyetinin olduğu jet düştü
        Libya heyetinin olduğu jet düştü
        Pasaport, ehliyet ve kimlik kartı ücretlerine zam Resmi Gazete'de
        Pasaport, ehliyet ve kimlik kartı ücretlerine zam Resmi Gazete'de
        Eşini sınamak için çiçek gönderdi! Yargıtay karar verdi!
        Eşini sınamak için çiçek gönderdi! Yargıtay karar verdi!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Meloni'den "2026 daha zor olacak" mesajı
        Meloni'den "2026 daha zor olacak" mesajı
        Cırt cırtlı anne babalar
        Cırt cırtlı anne babalar
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        2 bölge için kritik uyarı!
        2 bölge için kritik uyarı!
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Epstein dosyasında 30 bin yeni belge!
        Epstein dosyasında 30 bin yeni belge!
        Kibrit neden bu kadar geç ortaya çıktı?
        Kibrit neden bu kadar geç ortaya çıktı?
        Domenico Tedesco: Bu sonuç canımızı yakıyor
        Domenico Tedesco: Bu sonuç canımızı yakıyor
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        Sergen Yalçın'dan hakem isyanı!
        Sergen Yalçın'dan hakem isyanı!