Emekli maaşı hesaplama 2026 Temmuz: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Milyonlarca memur ve emekli tarafından merakla beklenen mart ayı enflasyon rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayında enflasyon oranları, aylık bazda yüzde 1.94, yıllık enflasyonun yüzde 30.87 olarak açıkladı. Mart ayı enflasyon rakamları ile birlikte emekli maaşında 3 aylık enflasyon farkı açıklık kazanmış oldu. Hatırlanacağı gibi son olarak ocak ayında 6 aylık enflasyon farkı ile en düşük emekli maaşı 20 bin TL'ye yükseltilmişti. Peki, En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte 2026 Temmuz emekli maaşı hesaplama tablosu...
Emekli zammında yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Emekli maaşı, bilindiği üzere ocak ve temmuz dönemlerinde yılda iki kez büyük ölçüde 6 aylık enflasyon farkı baz alınarak yeniden belirlenmektedir. Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından, emekli maaş zammında 3 aylık enflasyon farkı yüzde 10.04 olarak ortaya çıktı. Oluşan enflasyon farkıyla, SSK ve BAĞ-KUR'lular emekli maaşı hesaplaması yapmaya başladı. Peki, 'En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, 6 aylık enflasyon farkı ile emekliye yüzde kaç zam gelecek?' İşte 2026 Temmuz SGK (4A, 4B, 4C) emekli zammına ilişkin tüm detaylar...
EMEKLİ ZAMMINDA 3 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!
3 aylık enflasyon farkı ve emekliler için kesinleşen zam oranı belli oldu. Buna göre Ocak ayı enflasyonu 4,84, Şubat ayı enflasyonu 2,96 ve Mart ayı enflasyonu ise 1,94 olarak açıklandı.
Böylelikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri için kesinleşen zam oranı şimdiden yüzde 10,04 oldu.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK 2026 TEMMUZ?
6 aylık enflasyon farkı ile Ocak ayında en düşük emekli maaşı 20 bin liraya yükseltilmişti. İşte emekli maaşında zam senaryoları
%10 zam senaryosunda: yaklaşık 22.000 TL
%15 zam senaryosunda: yaklaşık 23.000 TL ve üzeri
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
2026 Temmuz emekli maaşı zammı, 3 Temmuz’da açıklanacak Haziran enflasyonu ile belli olacak.
SGK 4A, 4B, 4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA EKRANI
4A SSK EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında emekli maaşlarını alıyor.
4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alıyor.