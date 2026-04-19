        Haberler Bilgi Ekonomi EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA 2026 TEMMUZ | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

        Emekli maaşı hesaplama 2026 Temmuz: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

        Milyonlarca memur ve emekli tarafından merakla beklenen mart ayı enflasyon rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayında enflasyon oranları, aylık bazda yüzde 1.94, yıllık enflasyonun yüzde 30.87 olarak açıkladı. Mart ayı enflasyon rakamları ile birlikte emekli maaşında 3 aylık enflasyon farkı açıklık kazanmış oldu. Hatırlanacağı gibi son olarak ocak ayında 6 aylık enflasyon farkı ile en düşük emekli maaşı 20 bin TL'ye yükseltilmişti. Peki, En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte 2026 Temmuz emekli maaşı hesaplama tablosu...

        Giriş: 19 Nisan 2026 - 21:14 Güncelleme:
        1

        Emekli zammında yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Emekli maaşı, bilindiği üzere ocak ve temmuz dönemlerinde yılda iki kez büyük ölçüde 6 aylık enflasyon farkı baz alınarak yeniden belirlenmektedir. Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından, emekli maaş zammında 3 aylık enflasyon farkı yüzde 10.04 olarak ortaya çıktı. Oluşan enflasyon farkıyla, SSK ve BAĞ-KUR'lular emekli maaşı hesaplaması yapmaya başladı. Peki, 'En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, 6 aylık enflasyon farkı ile emekliye yüzde kaç zam gelecek?' İşte 2026 Temmuz SGK (4A, 4B, 4C) emekli zammına ilişkin tüm detaylar...

        2

        EMEKLİ ZAMMINDA 3 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!

        3 aylık enflasyon farkı ve emekliler için kesinleşen zam oranı belli oldu. Buna göre Ocak ayı enflasyonu 4,84, Şubat ayı enflasyonu 2,96 ve Mart ayı enflasyonu ise 1,94 olarak açıklandı.

        Böylelikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri için kesinleşen zam oranı şimdiden yüzde 10,04 oldu.

        3

        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK 2026 TEMMUZ?

        6 aylık enflasyon farkı ile Ocak ayında en düşük emekli maaşı 20 bin liraya yükseltilmişti. İşte emekli maaşında zam senaryoları

        %10 zam senaryosunda: yaklaşık 22.000 TL

        %15 zam senaryosunda: yaklaşık 23.000 TL ve üzeri

        4

        EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

        2026 Temmuz emekli maaşı zammı, 3 Temmuz’da açıklanacak Haziran enflasyonu ile belli olacak.

        5

        SGK 4A, 4B, 4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA EKRANI

        4A AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

        4B AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

        4C MAAŞ HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        4A SSK EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ

        Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

        Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında emekli maaşlarını alıyor.

        7

        4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

        Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

        Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        "İsrail yayılmacı emellerini gerçekleştiremeyecek"

        Antalya Diplomasi Forumu'nda temaslarda bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Habertürk Muhabiri Emre Karaca'nın sorularını yanıtladı. Bölgesel ve küresel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Erhürman, "İsrail yayılmacı emellerini gerçekleştiremeyecek" dedi.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Zelenskiy, Türkiye'de Putin ile görüşmeye hazır"
        Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü görevden alındı
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Mustafa Türkay Sonel’in ifadesi ortaya çıktı!
        Mustafa Türkay Sonel’in ifadesi ortaya çıktı!
        Beşiktaş'a Samsun'da soğuk duş!
        Beşiktaş'a Samsun'da soğuk duş!
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Erzurumspor FK, Süper Lig'e yükseldi!
        Erzurumspor FK, Süper Lig'e yükseldi!
        Korkunç kaza! Bariyerlere çarptı, yangında öldü!
        Korkunç kaza! Bariyerlere çarptı, yangında öldü!
        Kredi kartı limiti düzenlemesi askıya alındı iddiası!
        Kredi kartı limiti düzenlemesi askıya alındı iddiası!
        Trump: İran ile anlaşmaya varılabilir
        Trump: İran ile anlaşmaya varılabilir
        Bursaspor 1. Lig'e yükseldi!
        Bursaspor 1. Lig'e yükseldi!
        "Savaş peşinde değiliz, haklarımızı talep ediyoruz"
        "Savaş peşinde değiliz, haklarımızı talep ediyoruz"
        İran Hürmüz'ü yeniden kapattı
        İran Hürmüz'ü yeniden kapattı
        21. İstanbul Yarı Maratonu'nda zafer Matata ve Gitonga'nın
        21. İstanbul Yarı Maratonu'nda zafer Matata ve Gitonga'nın
        "Süreç bizim için umuttur"
        "Süreç bizim için umuttur"
        Gülistan Doku soruşturmasında son durum
        Gülistan Doku soruşturmasında son durum
        Maratonda robotlar insanları geçti!
        Maratonda robotlar insanları geçti!
        Üç çocuklu hayat
        Üç çocuklu hayat
        Uzun yaşamın sırrı bu 5 bölgede gizli!
        Uzun yaşamın sırrı bu 5 bölgede gizli!
        "Babam eşim tarafından darbedildi"
        "Babam eşim tarafından darbedildi"