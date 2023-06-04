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En düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları (TL) Ocak 2023 en düşük kök aylık tutarı 4 aylık enflasyona göre kök aylık Ödenecek aylık Kök aylığın üzerine Hazine'den karşılanacak tutar SSK (2008 Öncesi) 6.093,19 7.020 7.500 480 SSK (2008 Sonrası) 2.199,23 2.534 7.500 4.966 SSK (Tarım - 2008 sonrası) 1.650,37 1.901 7.500 5.599 BAĞ-KUR (Esnaf - 2008 sonrası) 2.343,00 2.699 7.500 4.801 BAĞ-KUR (Tarım - 2008 sonrası) 1.851,62 2.133 7.500 5.367
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Emekli memur aylıkları ne olacak? (TL) 2023 Ocak 4 aylık enflasyona göre Müsteşar (1/1) 28.729 32.487 Genel müdür (1/1) 25.427 28.753 Şube müdürü (Lisans - 1/4) 11.848 13.398 Memur (Lisans - 1/4) 9.650 10.912 Öğretmen (1/4) 11.848 13.398 Kaymakam 1. sınıf (1/4) 16.697 18.881 Başkomiser (1/4) 12.151 13.740 Polis memuru (1/4) 11.948 13.511 Hemşire (Lisans - 1/4) 11.848 13.398 Mühendis (1/4) 11.848 13.397 Teknisyen (Lise -1/4) 8.506 9.619 Pratisyen hekim (1/4) 20.725 23.436 Profesör (1/4) 22.680 25.647 İmam-hatip 11.848 13.398 Avukat (1/4) 11.848 13.398 En düşük memur emekli aylığı 7.901 8.934 Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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