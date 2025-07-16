2025 TEMMUZ EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU!

Emekli ve memur maaşları, yılda iki kez Ocak ve Temmuz aylarında artış yaşıyor. Emekli ve memur zam oranı 6 aylık enflasyona göre hesaplanıyor.

Haziran ayı enflasyon rakamları ile 6 aylık enflasyon oranı belli oldu. Böylece emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı netleşti.

SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 16,67 olurken; memur zammı yüzde 15,57 oldu.