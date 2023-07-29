EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA tablosu Temmuz 2023 | SGK ile SSK, Bağ-Kur 4A, 4B, 4C yüzde 25 emekli maaşı zammı hesaplama robotu: Ne kadar emekli maaşı alırım?

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA tablosu Temmuz 2023 | SGK ile SSK, Bağ-Kur 4A, 4B, 4C yüzde 25 emekli maaşı zammı hesaplama robotu: Ne kadar emekli maaşı alırım?

Emekli maaş zammında son gelişmeler milyonların gündeminde yer alıyor. SSK, Bağ-kur maaş zammı kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. TÜİK tarafından açıklanan veriler ve 6 aylık enflasyon farkına emekli maaş zammında oran kesinleşti. İşte, 2023 Temmuz zammı sonrası SSK ve Bağ-Kur 4A, 4B, 4C yüzde 25 zamlı emekli maaşı hesaplama ekranı...

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN "EMEKLİ ZAMMI" AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üç ülkeyi kapsayan Körfez ülkeleri turu dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli zammıyla ilgili şu açıklamaları yaptı;

"Emekliler noktasında yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapmamız söz konusu. Memura, işçiye ve emekliye bütçe şartlarını zorlayarak yapabileceğimiz en iyi zammı yaptık.

Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair söz verdik ve şu ana kadar da ezdirmedik. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerimize enflasyon zammına ilave refah payı verilerek zam oranını yüzde 25'e yükselttik. Memur emeklilerine de aynı şekilde yüzde 25 oranında zam yapıldı. Enflasyonun üzerinde artışlar yapıldı.

Biz memurumuza, çalışanımıza, emeklimize bu zamları yaparken, bazı fırsatçı, açgözlüler de adeta vatandaşın cebine elini uzatıyor. Bu fırsatçılara izin vermeyeceğiz. Ticaret Bakanlığımız, denetimlerini sıklaştırdı, cezai işlemleri artırıyoruz."