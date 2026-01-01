Memur ve emeklileri ise yüzde 18-20 arasında artış alacak. Bu doğrultuda, dul ve yetim aylıkları hariç en düşük 16 bin 881 TL olarak ödenen SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı, gerçekleşecek enflasyon oranına göre şöyle olacak:

- Yüzde 13 artış olursa 19 bin 75 TL,

- Yüzde 14 artış olursa 19 bin 244 TL

- Yüzde 15 artış olursa 19 bin 413 TL

- Yüzde 16 artış olursa 19 bin 581 TL olacak.

Yani 2026’da en düşük emekli aylığı en az 19 bin TL, en çok ise 19 bin 500 TL olacak.