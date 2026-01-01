Emekli zammında 6 aylık enflasyon farkı belli oluyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Memur ve emekli maaş zammında gözler aralık ayı enflasyon oranlarına çevrildi. Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekli zammında 5 aylık enflasyon farkı yüzde belli oldu. Emekli zammı, 5 Ocak tarihinde TÜİK tarafından açıklanacak aralık ayı enflasyon verileri ile netlik kazanacak. Emekli maaşı ocak ve temmuz döneminde yılda iki kez 6 aylık enflasyon farkı esas alınarak belirlenmektedir. Peki, "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" İşte 2026 Ocak 4A,4B,4C emekli maaşı hesaplama tablosu...
Emekli zammında yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Hatırlanacağı üzere temmuz - aralık dönemi en düşük emekli maaşı 6 aylık enflasyon farkı ile 16 bin 881 TL olarak açıklanmıştı. Emekli maaşı her sene olduğu gibi bu yıl da enflasyon verileri dikkate alınarak belirlenecek. Peki, "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ve enflasyon farkıyla emekliye yüzde kaç zam gelecek?" İşte 2025 emekli maaşı zammında öne çıkan son detaylar...
KASIM ENFLASYON ORANLARI İLE 5 AYLIK ENFLASYON BELLİ OLDU
Kasım ayında enflasyon yüzde 0,87 olarak gerçekleşirken, yıllık enflasyon yüzde 31,07 oldu. Buna göre temmuz-kasım aylarını kapsayan beş aylık dönemde SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları için enflasyon farkı yüzde 11,20 oldu.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Emekliler için yılda iki kez maaş artışı yapılıyor. Yıl sonu enflasyonu yüzde 31-33 civarında gerçekleşirse, en düşük emekli maaşının 16.881 TL'den 19 bin 75 TL ya da en fazla 19 bin 581 TL’ye çıkarılması söz konusu. Bu yıl ocak ayında memur ve emeklileri yüzde 11,54, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15.75 oranında zam almıştı.
EMEKLİ MAAŞINDA ZAM SENARYOLARI
Merkez Bankası’nın güncel tahminlerine göre; SSK ve Bağ-Kur emeklileri için önümüzdeki yılın ilk 6 ayında uygulanacak artış oranı yüzde 13-16 aralığında olacak.
Memur ve emeklileri ise yüzde 18-20 arasında artış alacak. Bu doğrultuda, dul ve yetim aylıkları hariç en düşük 16 bin 881 TL olarak ödenen SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı, gerçekleşecek enflasyon oranına göre şöyle olacak:
- Yüzde 13 artış olursa 19 bin 75 TL,
- Yüzde 14 artış olursa 19 bin 244 TL
- Yüzde 15 artış olursa 19 bin 413 TL
- Yüzde 16 artış olursa 19 bin 581 TL olacak.
Yani 2026’da en düşük emekli aylığı en az 19 bin TL, en çok ise 19 bin 500 TL olacak.
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Emekli maaş zammı 5 Ocak'ta açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamları ile belli olacak. Böylelikle 6 aylık enflasyon farkı ile emekli ve memur maaşına gelecek zam oranı açıklık kazanacak.