Emekli maaşları Temmuz zam farkları ödenmeye başladı. Haztırlanacağı gibi emekli maaşlarına Temmuz ayı başında enflasyon oranındaki artış göz önüne alınarak zam yapılmıştı. Ancak emekliler maaşlarını zamlı olarak almamışlardı. SGK, Bağ-Kur ve memur emeklileri emekli maaş zammı farklarının ödeneceği tarihi merakla bekliyordu. Emekli maaş farkları ise 17 Temmuz itibarıyla hesaplara yatmaya başladı. İlk olarak SGK emeklileri zam farklarını almaya başladı. Ancak emekli memur maaş farkları henüz ödenmedi. Peki; emekli memur maaş farkları ne zaman ödenecek? İşte SGK, Bağ-Kur ve emekli memur maaşları ile ilgili detaylar...
EMEKLİ MEMUR MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?
MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?
SGK - Bağ-Kur - Emekli Sandığı zam farkları Temmuz ayı içerisinde yatacak ancak tüm emeklilere zam farkları aynı gün yatmayacak.
İşte SGK - Bağ-Kur - Emekli Sandığı zam farklarının verilme tarihleri:
SGK: 17 Temmuz - 26 Temmuz tarihleri arasında
Bağ-Kur: 25 - 28 Temmuz tarihleri arasında
Emekli memur maaşları 26 Temmuz tarihi itibarıyla ödenmeye başlanacak!
EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA
Emekli maaşları Temmuz ayında yüzde 5,17 puan enflasyon farkı ile yeni şeklini aldı. Buna göre; en düşük emekli maaşı 940 liradan 1026 TL'ye çıkarıldı. En düşük memur emeklisi 2075 TL oldu. Esnaf emeklisi maaşı 1.249 lira, çifçi maaşı ise 1.178 TL oldu.
http://e.sgk.gov.tr adresine giriş yaptıktan sonra sayfada 'vatandaş' sekmesine tıklamalısınız. Açılan sayfada "Emekli Aylığı ve İkramiye Hesaplama" kısmını bularak hangi sigorta koluna bağlı çalışıyorsanız ilgili ekrandan sorgulama yapabilirsiniz. "TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi" gibi bilgilerinizi kullarak" SGK'nın hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Ayrıca açılan sayfada kimlik bilgilerinizin yanı sıra hizmet dökümünüzün görüntülenir. Ancak sorgulama yapmak için 3600 gün sigortalılık süresini doldurmuş olmanız gerektiğiniz unutmayın.
EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYIN
BAĞKUR'LU EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYIN
MEMUR EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYIN
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