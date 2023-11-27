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        Haberler Gündem 3. Sayfa Emekli öğretmen eski kayınçosunu vurdu

        Emekli öğretmen eski kayınçosunu tüfekle öldürdü

        Çanakkale'de emekli öğretmen ile evinin bahçesine gelen eski kayınbiraderi arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Emekli öğretmen, kayınbiraderini av tüfeğiyle öldürdü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 11:50 Güncelleme: 27.11.2023 - 11:51
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        Emekli öğretmen eski kayınçosunu vurdu
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        Çanakkale'de emekli öğretmen ile eski kayınbiraderi arasındaki tartışma cinayetle sonlandı.

        Olay, Yenice ilçesine bağlı Bayatlar köyünde önceki gece saat 22.00 sularında meydana geldi. İddiaya göre, Bayatlar köyünde ikamet eden emekli öğretmen Halil İbrahim Bayrak'ın evinin bahçesine eski kayınbiraderi eski kayınbiraderi Basri Yılmaz geldi. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Kavgada Halil İbrahim Bayrak'ın av tüfeği ile vurduğu Basri Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti.

        Halil İbrahim Bayrak, jandarma ekiplerine teslim oldu.

        JANDARMAYA TESLİM OLDU

        Olayla ilgili tahkikat devam ederken, Basri Yılmaz'ın cenazesi savcılık tarafından otopsi yapılması için Yenice Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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        #Yenice
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