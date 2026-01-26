TÜRKİYE FİNANS

Türkiye Finans emeklilere 29.500 TL'ye varan nakit promosyon imkanı sunuyor.

Maaşını Türkiye Finans’a taşıyan emekliler, 29.500 TL'ye varan emekli promosyonu yanı sıra bankaya davet edeceği her bir emekli yakını için 250 TL, toplamda 2.500 TL’ye varan nakit ödülden yararlanabilecek.

SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emekli maaşlarını 36 ay boyunca Türkiye Finans aracılığı almak isteyen ve promosyon talebinde bulunan müşteriler, 2 adet yeni otomatik fatura ödeme talimatı vermesi, yedek hesabına sahip olması, kart harcama şartını yerine getirmesi ve emekli yakınlarını davet etmesi halinde;

9.999 TL’ye kadar emekli maaşı alanlara 15.500 TL’ye kadar

10.000 TL – 14.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 21.000 TL’ye kadar

15.000 TL – 19.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 24.500 TL’ye kadar

20.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 29.500 TL’ye kadar promosyon, bonus ve ödül ödemesi yapılacak.

Kampanya 31 Ocak 2026 tarihine kadar geçerlidir.