2026 Ocak zammı ile emekli maaşları yüzde 12,19 oranında artış yaşadı. En düşük emekli aylığı ise yüzde 18,48 zamla 20 bin liraya çıkarıldı. Ocak-Haziran döneminde geçerli olacak emekli zammı sonrası bankalar arası rekabet kızıştı. Ziraat Bankası, Akbank, Garanti, Yapı Kredi, Halkbank, İş Bankası, VakıfBank gibi birçok bankanın güncel emekli promosyonu ödemeleri SSK, Bağ-kur ve Emekli Sandığı emeklileri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor, en yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte, özel ve kamu bankalarının 2026 Ocak ayı emekli maaş promosyonu ödemeleri…