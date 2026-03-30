AKBANK EMEKLİ PROMOSYON

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını Akbank'a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşını bankadan almayı taahhüt eden veya mevcut promosyon taahhüdünü yenileyen emekliler, 20.000 TL’ye varan nakit promosyondan faydalanabilmektedir.

Ek olarak % 0 faizli, 6 ay vadeli 50.000 TL’ye varan kredi sunulmaktadır.

Ayrıca kampanya döneminde Akbank vadesiz hesabından veya Axess ya da Wings kredi kartından verilecek en az biri yeni olmak üzere, yeni fatura ödeme talimatına 2.000 TL, mevcut fatura ödeme talimatına 1.000 TL toplamda 10.000 TL,

Kredi kartı harcamasına toplam 10.000 TL,

Davet koduyla mobilden Akbanklı olup SGK emekli maaşını taşıyan yakınlarından 10.000 TL olmak üzere 50.000 TL’ye varan nakit ödül fırsatından yararlanılabilmektedir.

Kampanya 1 - 31 Mart 2026 tarihleri arasında geçerlidir.