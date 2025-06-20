Emekli promosyon kampanyası güncellendi! 2025 En yüksek emekli promosyon veren bankalar hangisi ve ne kadar veriyor?
Haziran emekli promosyonları güncellendi. Emekli promosyonunu başka bankaya taşımak isteyenler veya güncel promosyon tutarlarını merak edenler Ziraat, Halkbank, Akbank, Yapı Kredi, Garanti, TEB, İş Bankası, Vakıfbank, Yapı Kredi emekli banka promosyonlarını araştırıyor. Bazı bankalarda promosyon tutarı 25 bin TL'te çıkarken bazı bankalarda 12 bin TL'yi buluyor. Peki , emekliye en çok promosyon veren bankalar hangileri? İşte banka banka emekli promosyon tutarları 2025
Emekli promosyon veren bankalar listesi araştırılıyor. Promosyon yarışında öne çıkan bankalar, emeklilere 25 bin TL'ye kadar ödeme yaparak, rekabeti artırdı. Hem kamu bankaları hem de özel bankalar, emeklilere cazip promosyon ödemeleri ve çeşitli ayrıcalıklar sunuyor. Peki, en yüksek emekli promosyon veren bankalar hangisi ve ne kadar veriyor?
HAZİRAN AYIYLA EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI GÜNCELLENDİ!
Haziran ayı ile birlikte bankalardaki ödeme tutarları güncellendi. Ödemeler 25.000 TL'ye ulaştı.
ING
ING emekli maaşını taşıyana 25 bin TL’ye varan promosyon ayrıcalığı sunuyor.
QNB FİNANSBANK
Emekli maaşını 30 Haziran 2025’e kadar QNB’ye taşıyın ve 3 yıl boyunca Bankamızdan alın 3 yıl boyunca aşağıdaki fırsatlardan yararlanın!
İlk maaşın müşterinin hesabına gelmesiyle beraber maaş tutarlarına göre SGK promosyonu dahil 15.000 TL’ye varan nakit promosyon, hesapta verilecek 2 yeni otomatik fatura talimatına istinaden promosyon tutarına ek olarak 3.000 TL nakit ve QNB Emekli Kredi Kartından yapılacak eczane ve market harcamalarına aylık maksimum 100’er TL den toplamda yıllık 2.400 TL iade olmak üzere toplamda 20.400 TL’ye varan emeklilik ödülü!
3.000 TL tutarında nakit ödül için otomatik fatura ödeme talimatlarının 3 yıllık taahhüt süresi bitimine kadar açık kalması gerekmektedir.
Otomatik fatura ödeme talimatlarının promosyon talep tarihinden önce yada talep tarihinde verilmesi gerekmektedir.
Otomatik ödeme kampanyası kapsamındaki 3.000 TL tutarlı nakit ödülünüz promosyon ödemesi ile birlikte emekli maaş hesabına yapılacaktır.
VAKIFBANK
Maaşını VakıfBank’a taşıyan SGK emeklilerine özel 27.000 TL'ye varan ödeme imkanı sunuluyor. Bankadan yapılan açıklamada "Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.500 TL'ye, 10 ayda 15.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı." deniliyor.
ZİRAAT BANKASI
İki bankanın da yaptığı açıklamaya göre SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini banka aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmakta.
HALKBANK
Banka internet sitesinde "Maaşını 3 yıl boyunca Bankamız aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir." ifadelerini kullanıyor.
TEB EMEKLİ PROMOSYON 2025
Bankadan yapılan açıklamada "Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor" denildi.
GARANTİ BANKASI
Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 28 Mayıs - 30 Haziran 2025’tir. Bankamız Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.
Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 15.000 TL'ye varan nakit promosyon ve 6.000 TL bonus fırsatından yararlanın!
SGK emeklilerine özel Emeklilere Bonus şimdi Garanti BBVA’da! SGK emeklilerine özel Emeklilere Bonus’un ayrıcalıklı dünyasında yerinizi alın.
Garanti BBVA’da emekli maaşınızın bağlı olduğu Vadesiz TL hesabınızı kullanarak Garanti BBVA Mobil ve Garanti BBVA İnternet üzerinden yapacağınız havale ve hafta içi saat 08.30 - 16.00 arası olan EFT/FAST işlemlerinizi ücretsiz olarak gerçekleştirebilirsiniz! (01.04.2021 itibarıyla geçerli olan uygulama, resmî tatil günleri ve hafta sonlarını kapsamamaktadır. Uygulamaya daha önceki tarihlerde yapılan EFT/FAST ve havale işlemleri dahil değildir.)
Denizbank
Denizbank emekli maaşını taşıyana 20 bin TL’ye varan promosyon veriyor.
Kampanya 04.10.2024 ile 30.06.2025 tarihleri arasında DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile Bankamızdan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.