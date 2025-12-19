Emekliler için promosyon tutarları bazı bankalarda 32 bin TL'ye kadar çıkarken, kamu ve özel bankaların sunduğu güncel rakamlar netleşti. Bu yılki promosyonlar emekli aylıklarına göre değişmekle birlikte özel bankalar emekli promosyon tutarlarını 32 bin TL'ye kadar çıkardı. Peki, aralık ayı emekli promosyonu tutarları ne kadar? En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri? İşte, Ziraat, Garanti, İş Bankası, Denizbank, Akbank ve diğer bankaların promosyon kampanyaları hakkında bilgiler.