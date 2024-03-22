Bakan Işıkhan tarihi açıkladı! Emekli promosyon ödemeleri ne zaman verilecek?
Kayseri mitingi sırasında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu bankaları tarafından verilen emekli promosyonu ödemelerinin artırıldığını duyurdu. Bir açıklama da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Bakan Işıkhan, emekli promosyon ödemelerine dair tarih verdi. Peki, emekli promosyon ödemeleri ne kadar oldu ve ne zaman verilecek? İşte, detaylar...
Emekli promosyonları için son dakika gelişmeleri yaşanyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu bankalarının emekli promosyonlarını artıracağını açıkladı. Buna göre, ilgili bankaya emekli maaşını taşıyan emekliler bir defaya mahsus olmak üzere promosyon ödemesi alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli promosyonlarının ne zaman verileceğini açıkladı. İşte, detaylar...
EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI ARTIYOR!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de düzenlenen mitingde ekonomiye dair açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin banka promosyonun artırılacağını söyledi.
EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI NE KADAR OLACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle:
Yılın ikinci yarısında enflasyon hızlı bir düşüşe geçecek. İnsanlarımızın refah seviyesini eskisinin de üzerine çıkaracağız. İlk kez 2017'de emeklilerimize banka promosyonu ödenmesini başlatmıştık. Kamu bankaları bu yılki promosyon ödemelerini 8 bin ile 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacağına inanıyorum.
BAKAN IŞIKHAN'DAN EMEKLİ PROMOSYONU AÇIKLAMASI GELDİ!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Mamak Seçim Koordinasyon Merkezinde düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısındaki konuşmasında emekli promosyonları hakkında konuştu.
Sosyal Güvenlik Kurumunun emekli aylıkları için ödemeleri bankalar aracılığıyla yaptığını anımsatan Işıkhan, "Emeklilerimiz için getirdiğimiz önemli yeniliklerden bir tanesi de 2017'de uygulamaya başladığımız banka promosyonlarıydı. Promosyon düzenlememizle emeklilerimizin belli sürede gelir elde etmelerini sağladık." ifadelerini kullandı.
"EMEKLİ PROMOSYONLARINI İKİ KATINA ÇIKARDIK"
Bakan Vedat Işıkhan, 2024'ün "Emekliler Yılı" ilan edildiğini belirterek, şöyle devam etti:
Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumumuzun yürüttüğü çalışmayla ilgili, kamu bankalarımızda emekli aylığı promosyon ödemelerini yaklaşık 2 katına çıkararak, aylık miktarına göre 8 bin ile 12 bin lira arasında olacak şekilde yükselttik. Cumhurbaşkanımız bunu Kayseri mitinginde kamuoyuyla ve emeklilerimizle paylaşmıştı.
"EMEKLİ PROMOSYONLARI 28 MART İTİBARIYLA YATACAK"
Bakan Işıkhan, emekli promosyon ödemeleri için de tarih verdi, "Kamu bankalarımız pazartesi günü itibarıyla promosyon güncelleme başvurularını almaya başlayacaklar. 28 Mart itibarıyla da inşallah süreci tamamlanan emeklilerimizin promosyonları da hesaplarına yatmış olacak. Diğer bankalarla da promosyon ödemelerinde artış sağlanması yönündeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu gelişmeleri takip ediyoruz, belirlendiğinde ve sonuca vardığında emeklilerimizle paylaşacağız."