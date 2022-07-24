TÜRKİYE FİNANS

Türkiye Finans'tan yapılan açıklamaya göre, emekli maaşını Türkiye Finans'a getiren müşteriler 3 bin 500 TL'ye varan tutarda promosyon ödemesi almaya hak kazanırken, yakınlarının emekli maaşını Türkiye Finans'a taşımasına aracılık eden emekli maaş müşterileri ise her bir yakını için 250 TL, toplamda 2 bin 500 TL'ye varan nakit ödülün sahibi olabiliyor.