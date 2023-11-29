EMEKLİ PROMOSYONU VEREN BANKALAR | 12.500 TL'ye varan promosyon! 2023 En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri ve emekli banka promosyonu ne kadar?

EMEKLİ PROMOSYONU VEREN BANKALAR | 12.500 TL'ye varan promosyon! 2023 En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri ve emekli banka promosyonu ne kadar?

Emekli promosyonu veren bankalar listesi, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gündeminde yer alıyor. Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak 5 bin TL emekli ikramiyesi alan emekliler Ocak ayında alacakları zamla birlikte çifte sevinç yaşayacak. Emekli maaş zammının ardından bankalar emekli promosyon ödemelerinde güncellemeye gidecek. Ödemeler bankadan bankaya farklılık gösterirken emekli promosyonunun 13 bin TL'ye çıkabileceği söyleniyor. İşte Kasım 2023 en yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi...

EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ NE KADAR?

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EMEKLİ PROMOSYONU 13 BİN TL OLACAK MI?

Temmuz zammıyla birlikte en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL olmuştu. Maaş zammının ardından bankaların emekli promosyon ödemeleri 10 bin TL'yi geçmişti. Kasım 2023 itibarıyla bankaların emekli promosyon ödemeleri 12.500 TL'yi buldu.

Ocak ayında yapılacak olan zammın ardından en yüksek emekli promosyonunun 13 bin lirayı bulabileceği konuşuluyor fakat konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.