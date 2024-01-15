Bankaların emekli promosyon yarışı başladı: 15 bin TL'ye varan promosyon imkanı! İşte 2024 emekli promosyonu veren bankalar listesi
Emekli maaş zammıyla birlikte emekli banka promosyonları da güncellendi. Maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan alacağını taahhüt eden SSK ve Bağ-Kur emeklileri bankaların emekli promosyon ödemelerinden faydalanabilecekler. 6 aylık enflasyon farkı ile emeklilerin alacağı zam oranı yüzde 37,56 olarak açıklandı. Ek zam bekleyen SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gözü emekli promosyonu veren bankalara çevrildi. İşte 2024 Ocak en yüksek emekli promosyonu ödemesi veren bankalar listesi...
En yüksek emekli promosyon ödemesini veren bankalar listesi, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi tarafından yakından takip ediliyor. Ocak ayında memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 49.25 oranında zam yapılacak. Emekli grupları arasında 11.68 puanlık maaş zammı farkı ortaya çıkarken emeklilerde ilave zam beklentisi oluştu. Memur ve emekli zammının ardından gözler "Hangi banka ne kadar, kaç TL emekli promosyonu veriyor?" sorusuna çevrildi. 2023 yılında 12 bin TL'ye kadar yükselen emekli promosyon ödemeleri bu yıl 15 bin TL'ye kadar yükseldi. İşte 2024 Ocak emekli promosyonu veren bankalar...
EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ 15 BİN TL'YE ULAŞTI!
Emekli maaşını 2024 Ocak ayında ING Türkiye ve Türkiye Finans üzerinden almak isteyen emekliler15 bin TL'ye varan emekli promosyonu fırsatından yararlanabilecek.
TÜRKİYE FİNANS EMEKLİ PROMOSYONU
Türkiye Finans'tan Emeklilere 15.000 TL’ye Varan Nakit Promosyon ve Ödül fırsatı
9 Aralık 2023-31 Ocak 2024 tarihleri arasında maaşınızı Türkiye Finans’a taşımanız halinde, 15.000 TL'ye varan nakit promosyon ve ödül fırsatından yararlanabilirsiniz.
SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emekli maaşlarını 36 ay boyunca banka aracılığı ile almak isteyen ve ilk defa promosyon talebinde bulunan müşterilerimize;
3.499 TL’ye kadar emekli maaşı alanlara 5.000 TL’ye kadar
3.500 TL – 7.499 TL arasında emekli maaşı alanlara 6.000 TL’ye kadar
7.500 TL – 9.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 10.000 TL’ye kadar
İNG EMEKLİ PROMOSYONU KAMPANYASI
Maaşını ING’ye taşıyan SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emeklileri, maaş tutarına ek koşulsuz 10.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz.
Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 5.000 TL’ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz.
Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.
1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,
3.500 TL’ye (3.500 TL hariç) kadar ise 6.000 TL,
3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arası ise 7.000TL,
7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arası ise 9.000 TL
10.000 TL ve üzeri ise 10.000 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.
10.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 12.500 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapılacaktır.
YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU
9.000 TL’ye Varan Nakit Promosyon Kampanyası
1 Eylül 2023 – 31 Ocak 2024 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 9.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadarsa 4.500 TL; 3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 5.250 TL; 7.500 TL- 9.999 TL arasındaysa 6.750 TL; 10.000 TL’ nin üzerindeyse 7.500 TL nakit promosyon ödenir.
QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYONU
8.000 TL 'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 9.200 TL'ye varan emeklilik ödülü.
Ortalama Aylık Maaş Tutarı 0-3.499TL aralığı 4.800TL promosyon
Ortalama Aylık Maaş Tutarı 3.500-7.499TL aralığı 5.600TL promosyon
Ortalama Aylık Maaş Tutarı 7.500-9.999TL aralığı 7.200TL promosyon
Ortalama Aylık Maaş Tutarı 10.000TL ve üzeri 8.000TL promosyon
İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile 1 Kasım 2022 - 31 Ocak 2024 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Üstelik SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları için ücret ödemiyor, birçok ayrıcalık ve avantajdan da yararlanabiliyor.
GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU
Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 8.500 TL’ye varan hoş geldin paketi!
Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1-31 Ocak 2024’tür. Bankamız Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.
Garanti BBVA'da emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olan emeklilere 4.500 TL,
3.500 – 7.500 TL arasında olan emeklilere 5.250 TL,
7.500 – 10.000 TL arasında olan emeklilere 6.750 TL
10.000 TL ve üstünde olan emeklilere 7.500 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.
HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU
Maaşını 3 yıl boyunca HalkBank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.
01.11.2022 tarihinden itibaren geçerli olan promosyon tutarlarına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.
3.500 TL altı 3.000 TL
3.500 - 7.499 TL 3.500 TL
7.500 - 9.999 TL 4.500 TL
10.000 TL ve üzeri 5.000 TL
VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU
1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;
3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- TL,
3.500 - 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500.- TL,
7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500.- TL,
10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- TL
3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilerilere;
3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,
3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Müşterilerimizin 2020 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, yeni dönem promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir.
AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01-31 Ocak 2024 tarihleri arasında Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını bankadan almayı taahhüt eden emeklililer 10.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabilir.
Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Axess veya Wings kredi kartına tanımlanacak 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 400 TL, toplamda 2.000 TL chip-para ile 12.000 TL ödül fırsatından yararlanabileceklerdir.
Tablo şu şekilde;
3.500 TL altı 6.000 TL
3.500 - 7.499 TL 7.000 TL
7.500 - 9.999 TL 9.000 TL
10.000 TL ve üzeri 10.000 TL
*Emekli promosyon ödeme kampanyaları bankalar tarafından güncellenmektedir. Güncel rakamları görmek için bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsiniz.