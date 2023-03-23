BAKAN BİLGİN'DEN BAYRAM İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI

Bakan Bilgin bayram ikramiyesine ilişkin, "5 bin 500 liraya yükselttiğimiz en düşük emekli aylığının bugünkü şartlar içerisinde yetersiz kaldığını birlikte gördük. Alternatif çalışmaları yani en düşük emekli maaşını yükseltecek alternatif modellerimiz var.

Bunun yanında emeklilerin aldığı bayram ikramiyeleri var bütün bunları birlikte değerlendiren alternatif bir çalışmamız var. Emeklilere rahat nefes aldıracak, hiç olmazsa bu yıkıcı enflasyon şartlarını ortadan kaldıracak düzenlemeyi ayrıntılı şekilde zaten ben çalıştım. Depremin etkisi ve çalışmalarından dolayı bir müddet bu ertelenmiş oldu. Bu hafta içerisinde en geç önümüzdeki hafta başında Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim. Nihayet tüm bu karar süreçlerinin siyasal sorumlusu Sayın Cumhurbaşkanımıza aittir." ifadelerini kullandı.