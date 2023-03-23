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2023 Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar olacak, bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyesinin yatacağı tarih, Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala gündemdeki yerini aldı. EYT şartlarını taşıyıp, emekli olmaya hak kazananlar ise, emekli bayram ikramiyesi alıp almayacağı araştırmaya başladı. Yılda iki kez Ramazan ve Kurban Bayramlarında ödemesi yapılan bayram ikramiyelerine bu yıl zam gelip gelmeyeceği merak konusu olurken, Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak ve ne zaman yatacak sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte emekli Ramazan ikramiyesinin hesaba yatacağı tarih...

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  • BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ 2023 | Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak 2023? Bayram ikramiyesi artacak mı, ne zaman hesaba yatacak?

    Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala, SSK ve Bağ-Kur emeklilieri, bayram ikramiyelerinin yatacağı tarihi mercek altına aldı. Geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarında emekliye 1100 lira bayram ikramiyesi verilirken, bu yıl emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak ve ne zaman yatacak soruları gündeme geldi. Peki, "2023 Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar olacak? Bayram ikramiyesi  artacak mı, ne zaman yatacak?" İşte 2023 emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri...
  • BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ 2023 | Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak 2023? Bayram ikramiyesi artacak mı, ne zaman hesaba yatacak?

    BAKAN BİLGİN'DEN BAYRAM İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI

    Bakan Bilgin bayram ikramiyesine ilişkin, "5 bin 500 liraya yükselttiğimiz en düşük emekli aylığının bugünkü şartlar içerisinde yetersiz kaldığını birlikte gördük. Alternatif çalışmaları yani en düşük emekli maaşını yükseltecek alternatif modellerimiz var.

    Bunun yanında emeklilerin aldığı bayram ikramiyeleri var bütün bunları birlikte değerlendiren alternatif bir çalışmamız var. Emeklilere rahat nefes aldıracak, hiç olmazsa bu yıkıcı enflasyon şartlarını ortadan kaldıracak düzenlemeyi ayrıntılı şekilde zaten ben çalıştım. Depremin etkisi ve çalışmalarından dolayı bir müddet bu ertelenmiş oldu. Bu hafta içerisinde en geç önümüzdeki hafta başında Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim. Nihayet tüm bu karar süreçlerinin siyasal sorumlusu Sayın Cumhurbaşkanımıza aittir." ifadelerini kullandı.
  • BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ 2023 | Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak 2023? Bayram ikramiyesi artacak mı, ne zaman hesaba yatacak?

    EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN YENİ DÜZENLEME!

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "En düşük emekli maaşının 5.500 TL taban aylığının düşük kaldığı fikrindeyim. Bu konuda çalışmalara başladık. Bu konuda alternatif çalışmalarımız var. Bayram ikramiyesi için çalışmalarımız var. Düzenleme konusunda ayrıntılı çalıştım." ifadelerini kullandı.
  • BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ 2023 | Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak 2023? Bayram ikramiyesi artacak mı, ne zaman hesaba yatacak?

    EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

    Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramında yapılan ikramiyee ödemeleri 1100 lira olarak yapılıyor. 2023 yılında geçerli olacak emekli bayram ikramiye tutarları henüz belli olmadı.

     
  • BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ 2023 | Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak 2023? Bayram ikramiyesi artacak mı, ne zaman hesaba yatacak?

    EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

    Konuya ilişkin henüz resmi bir tarih açıklama yapılmadı. Ramazan bayramı emekli ikramiyelerinin bayram öncesi hesaplara yatması bekleniyor. 
  • BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ 2023 | Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak 2023? Bayram ikramiyesi artacak mı, ne zaman hesaba yatacak?

    KİMLERE BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDENİR?

    Ödemenin yapılacağı tarihte, emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir.
  • BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ 2023 | Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak 2023? Bayram ikramiyesi artacak mı, ne zaman hesaba yatacak?

    EYT'LİLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLECEK Mİ?

    EYT yasa teklifi 28 Şubat günü MEclis'ten geçti. Yasa yürürlüğü girdikten sonra 1,7 milyon işçi, 89 bin esnaf ve 496 bin memur olmak üzere toplam 2,2 milyon kişinin hemen emekli olabileceği açıklanmıştı.
  • BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ 2023 | Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak 2023? Bayram ikramiyesi artacak mı, ne zaman hesaba yatacak?

    Kanuna göre, emeklilere Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda 1.100 TL bayram ikramiyesi ödemesi yapılıyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 21 Nisan gününe denk geldiği için, mart ayında emeklilik dilekçesi verenler, Nisan ayında 1.100 lira bayram ikramiyesinden yararlanabilecekler.
  • BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ 2023 | Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak 2023? Bayram ikramiyesi artacak mı, ne zaman hesaba yatacak?

    EYT'LİLERİ DE KAPSAYACAK

    Bakan Bilgin, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesiyle ilgili çalışmanın EYT düzenlemesi kapsamında emekli olanları da kapsayacağını bildirmiş ve sözlerine şunları eklemişti:

    "Önerilerimizi Cumhurbaşkanımızın olumlu değerlendireceğini ümit ediyorum. Bu çalışma emeklilerin hayatında ciddi rahatlama sağlayacak."

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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