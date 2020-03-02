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Emekli Sandığı (4C) emekli maaşları ne zaman yatırılıyor?

Emekli Sandığı (4C) bağlı emeklilerin, emekli maaşlarını ayın hangi günlerinde aldıkları, emekliler ve yakın zamanda emekli olacak vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte 2020 yılında Emekli Sandığı emekli maaşı ödeme günleri...

Emekli Sandığı (4C) emekli maaşları

Emekli vatandaşların bir ay dahilinde maaşlarını aldıkları günler bazı kriterler göre belirlenmektedir. Emekli maaşlarının yatırılma tarihi emekli kişinin; tahsis numarası, doğum tarihi gibi bilgilerine göre değişiklik göstermektedir.

Peki, 4C kapsamında bulunan Emekli Sandığı emeklilerinin maaşları ayın hangi günlerinde yatırılıyor? İşte detaylar...

EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME GÜNLERİ 

Üç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir. Söz konusu günler; cumartesiye denk geldiğinde ödeme cuma, pazar gününe rastladığında pazartesi günü yapılır.

Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler

Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde
maaşlarını alırlar.

 

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