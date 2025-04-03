Emekli zammı 2025 Temmuz son dakika haberleri gündemde yer alıyor. Mart ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 3 aylık enflasyon farkı belli oldu. Böylece Temmuz-Aralık döneminde geçerli olacak emekli zammı için hesaplama tabloları oluşturuldu. Bilindiği üzere emekli zam oranı 6 aylık enflasyon oranı baz alınarak hesaplanıyor. Buna göre, 2025 Temmuz zammı Nisan, Mayıs ve Haziran verilerinin açıklanmasıyla ortaya çıkacak. Peki, son enflasyona göre SSK, Bağkur emekli maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, 2025 Temmuz emekli zammı hesaplama tablosu.