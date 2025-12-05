Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi Emekli zammı hesapla: Ocak 2026 zammıyla en düşük SSK Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL artacak?

        Emekli zammı hesapla: Ocak 2026 zammıyla en düşük SSK Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL artacak?

        Emeklilerin gözü kulağı emekli zammı son dakika haberlerine çevrildi. Emekliler her yıl ocak ve temmuz dönemi olmak üzere maaşlarına 2 kez zam alıyor. Emekli zammı 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor. Kasım ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklisi için 5 aylık enflasyon farkı belli oldu. Peki Ocak 2026 zammıyla en düşük SSK Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL artacak? İşte emekli maaş zammı hesaplamasında son durum

        Giriş: 05.12.2025 - 15:56 Güncelleme: 05.12.2025 - 15:56
        Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı aylık enflasyon rakamına göre emekli zammı hesaplaması yapılacak. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon oranı duyuruldu. 6 aylık enflasyonla birlikte yıl sonu itibarıyla belirlenecek maaş artışlarında belirleyici olacak. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak?

        EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

        Emekliler her yıl ocak ve temmuz dönemi olmak üzere maaşlarına 2 kez zam alıyor. Emekli zammı 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor.

        Aralık enflasyon rakamları 5 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak.

        Aralık enflasyonu ile birlikte 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak. Böylece nihai emekli zam oranı belli olacak.

        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA ZAM GELECEK Mİ?

        2026 Ocak ayında en düşük emekli maaşına ek zam yapılmayacak. Yılbaşında en düşük emekli aylığı 6 aylık enflasyon farkı oranında artış yaşayacak.

        Habertürk'ten Bülent Aydemir’in haberine göre;

        Henüz yılsonu enflasyon farkı netleşmediği için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı herhangi bir çalışma başlatmadı.

        Ancak yetkililer, en düşük emekli maaşına ekstra bir artış yapılmayacağını, bütün emekliler gibi enflasyon oranında bir artış öngörüldüğünü ifade etti.

        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        En düşük emekli aylığına 2025 yılında ocak ve temmuz aylarında son 6 aylık enflasyon oranında artış yapıldı. Geçen yıl 12.500 TL olan en düşük emekli aylığı ocak ayında yüzde 15,75 oranında artırılarak 14.469 TL’ye, temmuz ayında da yüzde 16,67 oranında artırılarak 16.881 TL’ye yükseltildi.

        2025 yılı enflasyonu yüzde 31 oranında çıkarsa en düşük emekli aylığının da 6 aylık enflasyon oranında artırılarak ocak ayında 18.954 TL’ye çıkartılması bekleniyor. Enflasyon yüzde 33 olursa en düşük emekli aylığı da 19.244 TL’ye çıkacak.

        5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Kasım ayında enflasyon yüzde 0,87 olarak gerçekleşirken, yıllık enflasyon yüzde 31,07 oldu.

        Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 5 aylık enflasyon farkı belli oldu.

        5 aylık enflasyon oranı yüzde 11,20 olarak hesaplandı.

        EMEKLİ VE MEMURLARIN 5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

        Kasım ayı enflasyon verilerine göre SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarında 5 aylık enflasyon farkı yüzde 11,20 oldu. Memur maaşlarında ve emekli memur aylıklarında 5 aylık enflasyon farkı yüzde 5,90 çıkarken, bu enflasyon farkına göre yapılması gereken yıllık zam yüzde 17,55 olacak.

