2026 Ocak zammı için tablo büyük oranda netleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, şimdiden yüzde 11,20’lik zammı cebine koydu. Nihai emekli zammı ise aralık verisi ile belli olacak. Bekleyiş sürerken milyonlarca emekli alacakları yeni aylık tutarlarını araştırmaya başladı. 2026 yılının ilk yarısında geçerli olacak SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları 5 aylık enflasyon farkı ve Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminleri doğrultusunda hesaplandı. Peki, 4A-4B en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 16.811 TL, 17.000 TL, 18.000 TL alanlar ne kadar emekli maaşı alacak? İşte SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşı hesaplama tablosu...