Emekli zammı hesaplama 2026 Ocak: SSK, Bağ-Kur 16.811, 17.000, 18.000 TL alanlar ne kadar emekli maaşı alacak?
SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına uygulanacak 2026 Ocak zammı için tablo büyük ölçüde netleşmeye başladı. Beş aylık enflasyon farkı yüzde 11,20 olurken, nihai emekli zammı TÜİK'in açıklayacağı aralık ayı verisiyle netlik kazanacak. Geri sayım devam ederken SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarının 5 aylık enflasyon farkı (yüzde 11,20) ve Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminleri ile ne kadar olacağını hesapladık. Peki SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 16.881 TL, 17.000, 18.000 TL alanlar ne kadar emekli maaşı alacak? İşte 4A-4B kuruşu kuruşuna zamlı emekli maaşı hesaplama tablosu...
2026 Ocak zammı için tablo büyük oranda netleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, şimdiden yüzde 11,20’lik zammı cebine koydu. Nihai emekli zammı ise aralık verisi ile belli olacak. Bekleyiş sürerken milyonlarca emekli alacakları yeni aylık tutarlarını araştırmaya başladı. 2026 yılının ilk yarısında geçerli olacak SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları 5 aylık enflasyon farkı ve Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminleri doğrultusunda hesaplandı. Peki, 4A-4B en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 16.811 TL, 17.000 TL, 18.000 TL alanlar ne kadar emekli maaşı alacak? İşte SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşı hesaplama tablosu...
EMEKLİ VE MEMURLARIN 5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU
Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 5 aylık enflasyon farkı belli oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 11,20’lik zammı cebine koydu.
Memur maaşları ve emekli memur aylıkları için ise yüzde 5,90 zam oranı kesinleşti. Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 11 oranında toplu sözleşme zammı uygulanacak.
NİHAİ ZAM ORANI İÇİN BİR VERİ KALDI
SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına ocak ayında temmuz - aralık dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon oranında artış yapılacak.
Aralık ayı enflasyon rakamları, 5 Ocak 2026 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak.
Böylece memur ve memur emeklileri ile emekli maaşlarına yapılacak kesin zam oranı netleşecek.
SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?
Merkez Bankası son enflasyon raporunda 2025 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 31-33 aralığı olarak revize etti. Yüzde 31 enflasyon tahmininin gerçekleşebilmesi için aralık ayı enflasyonunun yüzde 0,97’de kalması gerekiyor. Aralık ayı enflasyonu yüzde 2,51 olursa yıl sonu enflasyonu yüzde 33’e ulaşacak.
2025 yılı enflasyonu yüzde 31 olursa; Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları yüzde 12,28 oranında artacak.
Yüzde 33 olarak gerçekleşirse; SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 14 oranında zam yapılacak.
2026 OCAK’TA EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Ocak ayında en düşük emekli aylığının 6 aylık enflasyon oranında artırılması bekleniyor.
Buna göre 16.881 TL'lik en düşük emekli taban maaşı;
Enflasyon yüzde 31 olursa 18.954 TL'ye
Enflasyon yüzde 32 olursa 19.100 TL'ye
Enflasyon yüzde 33 olursa 19.244 TL'ye çıkacak.
5 AYLIK ENFLASYON FARKINA GÖRE 16.811 TL, 17.000 TL, 18.000 TL ALANLAR NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALACAK?
5 aylık enflasyon farkına göre (yüzde 11,20) en düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL’den 18 bin 771,67 TL'ye çıkacak.
Yüzde 11,20'lik zamla SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı tablosu şöyle:
16 bin 881 TL → 18 bin 771 TL
17 bin TL → 18 bin 904 TL
17 bin 500 TL → 19 bin 460 TL
18 bin TL → 20 bin 16 TL
18 bin 500 TL → 20 bin 572 TL
19 bin TL → 21 bin 128 TL
19 bin 500 TL → 21 bin 684 TL
20 bin TL → 22 bin 240 TL
20 bin .500 TL → 22 bin 796 TL
21 bin TL → 23 bin 352 TL
21 bin 500 TL → 23 bin 908 TL
22 bin TL → 24 bin 464 TL
22 bin 500 TL → 25 bin 20 TL
23 bin TL → 25 bin 576 TL
23 bin 500 TL → 26 bin 132 TL
24 bin TL → 26 bin 688 TL
24 bin 500 TL → 27 bin 244 TL
25 bin TL → 27 bin 800 TL
25 bin 500 TL → 28 bin 356 TL
26 bin TL → 28 bin 912 TL
26 bin 500 TL → 29 bin 468 TL
27 bin TL → 30 bin 24 TL
27 bin 500 TL → 30 bin 580 TL
28 bin TL → 31 bin 136 TL
28 bin 500 TL → 31 bin 692 TL
29 bin TL → 32 bin 248 TL
29 bin 500 TL → 32 bin 804 TL
30 bin TL → 33 bin 360 TL
YÜZDE 12,28'LİK ZAMLA 16.811 TL, 17.000 TL, 18.000 TL ALANLAR NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALACAK?
2025 yılı enflasyonu yüzde 31 olursa; Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları yüzde 12,28 oranında artacak.
Yüzde 12,28'lik zamla en düşük emekli maaşı, 16.881 TL'den 18.954 TL'ye çıkacak.
16 bin 881 TL → 18 bin 954 TL
17 bin TL → 19 bin 087 TL
17 bin 500 TL → 19 bin 649 TL
18 bin TL → 20 bin 210 TL
18 bin 500 TL → 20 bin 771 TL
19 bin TL → 21 bin 333 TL
19 bin 500 TL → 21 bin 894 TL
20 bin TL → 22 bin 456 TL
20 bin 500 TL → 23 bin 017 TL
21 bin TL → 23 bin 352 TL
21 bin 500 TL → 23 bin 578 TL
22 bin TL → 24 bin 701 TL
22 bin 500 TL → 25 bin 263 TL
23 bin TL → 25 bin 824 TL
23 bin 500 TL → 26 bin 385 TL
24 bin TL → 26 bin 947 TL
24 bin 500 TL → 27 bin 508 TL
25 bin TL → 28 bin 070 TL
25 bin 500 TL → 28 bin 631 TL
26 bin TL → 29 bin 193 TL
26 bin 500 TL → 29 bin 754 TL
27 bin TL → 30 bin 315 TL
27 bin 500 TL → 30 bin 877 TL
28 bin TL → 31 bin 438 TL
28 bin 500 TL → 32 bin 000 TL
29 bin TL → 32 bin 561 TL
29 bin 500 TL → 33 bin 122 TL
30 bin TL → 33 bin 684 TL
YÜZDE 14'LÜK ZAMLA 16.811 TL, 17.000 TL, 18.000 TL ALANLAR NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALACAK?
2025 yılı enflasyonu yüzde 33 olarak gerçekleşirse; SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 14 oranında zam yapılacak.
Yüzde 14'lük zamla en düşük emekli maaşı, 16.881 TL'den 19.244 TL'ye çıkacak.
16 bin 881 TL → 19 bin 244 TL
17 bin TL → 19 bin 380 TL
17 bin 500 TL → 19 bin 950 TL
18 bin TL → 20 bin 520 TL
18 bin 500 TL → 21 bin 090 TL
19 bin TL → 21 bin 660 TL
19 bin 500 TL → 22 bin 230 TL
20 bin TL → 22 bin 800 TL
20 bin 500 TL → 23 bin 370 TL
21 bin TL → 23 bin 940 TL
21 bin 500 TL → 24 bin 510 TL
22 bin TL → 25 bin 080 TL
22 bin 500 TL → 25 bin 650 TL
23 bin TL → 26 bin 220 TL
23 bin 500 TL → 26 bin 790 TL
24 bin TL → 27 bin 360 TL
24 bin 500 TL → 27 bin 930 TL
25 bin TL → 28 bin 500 TL
25 bin 500 TL → 29 bin 070 TL
26 bin TL → 29 bin 640 TL
26 bin 500 TL → 30 bin 210 TL
27 bin TL → 30 bin 780 TL
27 bin 500 TL → 31 bin 350 TL
28 bin TL → 31 bin 920 TL
28 bin 500 TL → 32 bin 490 TL
29 bin TL → 33 bin 060 TL
29 bin 500 TL → 33 bin 630 TL
30 bin TL → 34 bin 200 TL