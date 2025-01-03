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        Haberler Bilgi Ekonomi EMEKLİ ZAMMI NETLEŞTİ! 2025 SSK BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar oldu, emekli maaşlarına yüzde kaç zam yapılacak, emekli maaş zammında son durum?

        Emekli zammı netleşti! 2025 SSK Bağkur emekli maaş zammı ne kadar oldu?

        Emekli maaş zammı netleşti. Milyonlarca emeklinin beklediği kritik maaş zam oranı, 6 aylık enflasyon farkının açıklanmasıyla kesinlik kazandı. Peki, 2025 SSK Bağkur emekli maaş zammı ne oldu, emekli maaşlarına yüzde kaç zam yapılacak? İşte, 6 aylık enflasyon farkı ile kesinlik kazanan emekli zammı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 10:19 Güncelleme: 03.01.2025 - 10:19
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        Emekli maaş zammı netleşti. 6 aylık enflasyon farkının açıklanmasıyla 2025 SSK ve Bağkur emekli maaş zammı kesinlik kazandı. Peki, emekli maaş zammı ne kadar oldu, SSK ve Bağkur emekli maaşlarına yüzde kaç zam yapılacak? İşte, 2025 emekli maaş zammı...

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        ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık 2024’e ilişkin enflasyon oranını açıkladı. Buna göre enflasyon aralık ayında aylık bazda 1,03%, yıllık bazda ise 44,38% olarak gerçekleşti. Böylece 2024 yıllık enflasyon oranı 44,38% oldu.

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        MEMUR VE EMEKLİNİN MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU

        Türkiye İstatistik Kurumu'nun aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından ocak ayında emekli aylıklarına ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 15,75; emekli memur aylıklarına ve memur maaşlarına ise yüzde 11,54 oranında zam yapılacak

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        SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ 2025 ZAM ORANI (6 AYLIK ENFLASYON FARKI)


        Bugün açıklanan Aralık ayı enflasyon verilerinin ardından kesinleşen 6 aylık enflasyon farkı, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 15,75'lik bir zam olarak yansıyacak.

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