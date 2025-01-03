ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık 2024’e ilişkin enflasyon oranını açıkladı. Buna göre enflasyon aralık ayında aylık bazda 1,03%, yıllık bazda ise 44,38% olarak gerçekleşti. Böylece 2024 yıllık enflasyon oranı 44,38% oldu.