CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI!

Kabine Toplantısı'nın ardından kamera karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme dair birçok konuya değindi. Emekli zammı açıklamasından öne çıkanlar ise şu şekildeydi:

Yıllık enflasyonun birkaç ay içinde yüzde 40'lı rakamlara ineceği ortada iken hala etiketlerin başka hesaplarla belirlenmesi doğru değildir. Asgari ücret, memur ve emekli maaşları başta olmak üzere çalışanların refah seviyelerindeki gerilemeyi telafi etme yönündeki gayretlerimizin enflasyon maskesi arkasına sığınan haramzadeler tarafındaMn akamete uğramasını izleyemeyiz.

EMEKLİ ZAMMI SON TAHMİNLER

SSK ve Bağ-Kur emeklilierine Temmuz ayından itibaren 5 aylık enflasyon artış oranına göre en az yüzde 14,04 zam gelecek. Kesin zam tutarı ise Ocak ayında Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak. Memur emeklilerine ise bu tabloya göre en az 15,11 zam yapılacak. Tıpkı SSK ve Bağ-Kur emeklileri gibi memur emeklilerinin de Ocak ayında Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla maaş zamları netelşemiş olacak.