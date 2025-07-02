Emekli maaş zammı hesaplama tablosu! 2025 Temmuz'da SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekli maaş zammı son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte emekli zammı için 5 aylık enflasyon farkı yüzde 15,10 oldu. Nihai emekli maaşı zam oranı Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla belli olacak. Bekleyiş sürerken SSK, Bağ-Kur emekli maaş zammı hesaplamaları hız kazandı. Peki SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon farkıyla emekliye yüzde kaç zam gelecek? İşte 2025 Temmuz 4A,4B emekli maaşı hesaplama tablosu...
Emekli zammı son dakika gelişmeleri milyonlarca emekli tarafından yakından takip ediliyor. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkı belli olacak. Böylece yılın ikinci yarısında emekli maaşlarına yapılacak zam oranı netlik kazanacak. TCMB'nin haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Peki 6 aylık enflasyon farkıyla emekliye yüzde kaç zam gelecek? SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte 2025 Temmuz 4A,4B emekli maaş zammı hesaplama tablosu...
BAKAN IŞIKHAN'DAN EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI AÇIKLAMASI
Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bir basın mensubunun, en düşük emekli aylığı rakamının artırılıp artırılmayacağı yönündeki sorusu üzerine Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:
"3 Temmuz'da haziran ayı enflasyon rakamı belli olduğunda, yılın ilk 6 ayında gerçekleşen TÜFE ortaya çıkacak. Hazine ve Maliye Bakanımız ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerekli görüşmeleri yapacağız. Sonra konu ile ilgili rakam çok kısa süre sonra Meclis'e sunulacaktır. Takdir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. Konu ile ilgili Sayın Grup Başkanımız Abdullah Güler de gerekli açıklamaları yaptı. İnşallah, hayırlı olur emeklilerimiz için."
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINA DÜZENLEME
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre;
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını ilgilendiren konularla ilgili hazırlanan torba kanun teklifi AK Parti milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunuldu. Toplam 22 maddeden oluşan teklifte, 5510 Sayılı Kanunun en düşük emekli aylığıyla ilgili 19. Maddesinde değişiklik yapılmasını öngören bir madde de yer aldı.
5510 Sayılı Kanunun en düşük emekli aylığı ile ilgili maddesi şöyle:
“EK MADDE 19- (Ek: 17/1/2019-7161/42 md.) Bu Kanun veya bu Kanunla yürürlükten kaldırılan ilgili kanun hükümlerine göre malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ve aylıklar ile birlikte her ay itibarıyla yapılan ödemeler toplamı dosya bazında, 8/2/2006 tarihli ve 5454 sayılı Kanunun 1 inci maddesi uyarınca yapılacak ek ödeme dâhil 14.469 Türk lirasından az olamaz. Ölüm sigortasından yapılan ödemeler toplamı ise bu tutarın hak sahiplerinin hisseleri oranı esas alınarak tespit olunacak tutarından az olamaz.
Bu Kanun kapsamında hesaplanan aylıklar, bu madde ile belirlenen tutardan düşükse aradaki fark Hazineden tahsil edilir.
Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri gereğince bağlanan kısmi aylıklar için bu madde hükümleri uygulanmaz.”
Kanun teklifinde, söz konusu maddeye “Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Kurum yetkilidir” ibaresi eklenmesi öngörüldü. Kurum ile Sosyal Güvenlik Kurumu kastediliyor.
Halen 14.469 TL olarak uygulanan en düşük emekli aylığının artırılması bekleniyor. Zam oranı, perşembe günü açıklanacak ocak – haziran dönemi enflasyon verileri ile netleşecek.
Teklifte yer verilen Ek Madde 19’da değişiklik yapılmasına dair hükmün, TBMM Genel Kurulu’nda en düşük emekli aylığının önerge ile artırılmasını sağlamayı amaçladığı düşünülüyor. Kanun tekliflerine genel kurulda yeni bir madde eklenebilmesi için komisyon üyelerinin çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor. Teklife konulan “iz madde” ile genel kurulda önerge verilerek en düşük emekli aylığının artırılması mümkün olabilecek.
AK PARTİLİ GÜLER: ENFLASYON AÇIKLANDIKTAN SONRA ORANLARI DEĞERLENDİRECEĞİZ
AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler de konuyla ilgili şöyle dedi:
“Geçen hafta itibarıyla Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz başkanlığında bir görüşme yaptık Çalışma Bakanımız ve Hazine ve Maliye Bakanımız. Gerekli etki analizleri için bilgileri istedik. 3 Temmuz itibarıyla TÜİK verileri açıklanacak. Hem orada memur zammı hem de memur emeklileri ve SSK, BAĞ-KUR emeklilerine uygulanacak enflasyon farkı ortaya çıkmış olacak. Bizler de bu oranlar açıklandıktan sonraki aşamada bu etki analizleriyle bu rakamı, oranları değerlendireceğiz.”
Güler, en düşük emekli aylığı alan kişi sayısının 3 milyon 716 bin kişi olduğunu söyledi.
6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı enflasyon rakamlarını 3 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 10.00'da açıklayacak.
Böylece Ocak-Haziran dönemine ait 6 aylık enflasyon farkı belli olacak.
EMEKLİ VE MEMURLARIN 5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?
Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 5 aylık enflasyon farkı belli oldu.
Enflasyon ocak ayında yüzde 5,03, şubat ayında yüzde 2,27, mart ayında yüzde 2,46, nisan ayında yüzde 3,00, mayıs ayında yüzde 1,53 oldu.
Bu verilere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 5 aylık enflasyon farkı yüzde 15,10 olarak gerçekleşti. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları için 5 aylık enflasyon farkı ise yüzde 8,58 olarak hesaplandı.
TCMB HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE KAÇ?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.
Buna göre, geçen ay yüzde 1,77 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,61'e geriledi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi de yüzde 30,35'ten 29,86'ya düştü.
2025 TEMMUZ EMEKLİ MAAŞ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLUR?
Haziran ayında enflasyon, Merkez Bankası anketindeki gibi yüzde 1,61 olarak gerçekleşirse yılın ilk 6 ayına ilişkin enflasyon verisinin yüzde 16,94 civarında çıkması muhtemel gözüküyor.
Bu durumda Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yüzde 16,94 oranında zam yapılacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
En düşük emekli aylığı kanunla belirleniyor. Oluşan enflasyon farkları kök aylıklara iyileştirme olarak ekleniyor. Eğer kök maaşlar belli bir rakamın altında kalırsa taban aylık denilen fark Hazine tarafından karşılanıyor.
Hükümetin geçen dönemki maaş politikasını aynı şekilde devam ettirmesi halinde 14.469 TL olan taban aylıkların 16.920 TL’ye gelmesi mümkün gözüküyor.
EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Emekliler her yıl ocak ve temmuz dönemi olmak üzere maaşlarına 2 kez zam alıyor. Emekli zammı 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor.
Nihai emekli zam oranı, 3 Temmuz Perşembe günü saat 10.00'da Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak.
SGK 4A, 4B, 4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA EKRANI
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